C'è una data per la presentazione ufficiale dell'Audi Q6 e-tron. Il nuovo SUV elettrico di Ingolstadt sarà svelato il prossimo 18 marzo, come annunciato da un post pubblicato su LinkedIn da Audi stessa.

Ad accompagnare l'annuncio c'è anche un teaser, in cui si vede la sagoma della Q6 e-tron nascosta nell'ombra. Dopo due anni di avvistamenti tra foto e video spia, quindi, l'elettrica posizionata a metà tra Q4 e-tron e Q8 e-tron sta per diventare realtà.

Cosa sappiamo

Sulla Q6 e-tron sappiamo già diverse cose, anche perché, di fatto, Audi ha già svelato parzialmente le forme del modello. In particolare, il SUV tedesco è stato esposto al Salone di Monaco con un sottile wrapping, che nascondeva solo alcuni dettagli della carrozzeria.

La Q6 e-tron riprenderà l'estetica della famiglia elettrica del brand, a partire dalla calandra Singleframe "piena" e dalle luci LED posteriori unite al centro. Proprio le luci saranno una delle caratteristiche principali del modello, vista la presenza dei fari diurni Matrix LED e dei gruppi ottici posteriori OLED 2.0.

Audi Q6 e-tron, le foto ufficiali del prototipo

In particolare, attraverso il sistema d’infotainment MMI e, per la prima volta, tramite l’app myAudi, si può personalizzare la grafica dei fari. Inoltre, queste firme luminose digitali possono essere ordinate anche successivamente all’acquisto della vettura grazie alle Functions on Demand.

Oltre all'aspetto estetico, i fanali posteriori dell'Audi svolgono un ruolo fondamentale nel potenziare la sicurezza stradale. Ad esempio, sui fari vengono mostrati dei simboli di avvertimento triangolari attivi in condizioni critiche di guida o traffico. Questa modalità luminosa viene attivata anche quando entrano in azione sistemi di assistenza come l'Emergency Assist e la frenata automatica d'emergenza.

Le anticipazioni

Basata sulla piattaforma Premium Platform Electric (PPE), la Q6 e-tron avrà un'architettura a 800 Volt per ricariche velocissime. Non mancheranno opzioni a trazione posteriore e integrale, con uno o due motori elettrici. Non ci sono dati specifici per le potenze, ma dalle foto spia sappiamo che Audi sta lavorando da tempo a una versione RS, che potrebbe superare i 600 CV.

Audi Q6 e-tron al Salone di Monaco 2023

Tutti da scoprire i valori di autonomia e consumi, così come i prezzi, anche se immaginiamo un listino a metà tra la Q4 e la Q8, da circa 70.000 euro (qualche migliaia di euro in più per la Sportback, la variante con la "coda").