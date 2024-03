Polestar vuole fare sul serio per le sue prossime sportive. Al Salone di New York, il ceo Thomas Ingenlath ha rivelato in esclusiva ai colleghi di Motor1.com USA che la Casa è al lavoro su altri modelli BST.

Ci saranno quindi delle eredi per le Polestar 2 BST 230 e BST 270, due versioni ad alte prestazioni e in tiratura limitata, che saranno alla base delle nuove creazioni del marchio.

Una nuova formula

Ingenlath non ha fornito dettagli precisi su quali modelli riceveranno questa "cura vitaminizzante", né quando debutteranno sul mercato. L'impressione, però, è che Polestar voglia migliorare ulteriormente la formula vista sulle precedenti BST.

Polestar 2 BST 270

Entrambe le versioni - lo ricordiamo - avevano sempre 476 CV, ma erano dotate di un assetto specifico, con sospensioni più rigide, una minore altezza da terra e pneumatici Pirelli specifici. Probabile, quindi, che le nuove Polestar potranno contare su motori ancora più potenti e su una dinamica di guida affinata per essere adatte sia all'uso quotidiano su strada che alla pista.

La concorrenza

Durante la chiacchierata con Motor1.com USA, il ceo svedese ha ribadito la sua fiducia nei confronti della gamma full electric di Polestar, al netto di un rallentamento nelle vendite globale tra le vetture a batteria di tutti i marchi: "È semplicemente un periodo economico in cui la gente, ovviamente, è più cauta nella decisione di acquisto - ha detto Ingenlath -. Questo ha a che fare con i tassi di interesse e con la psicologia delle persone. Credo che per la prima volta i veicoli elettrici abbiano sperimentato un ciclo economico".

E' vero anche che Polestar non ha gli stessi obiettivi di altri Costruttori: "Non stiamo puntando al milione di vetture di Tesla e non siamo in concorrenza con BYD - ha proseguito il ceo -. Guardiamo a marchi come BMW, Porsche e Mercedes".

Con l'inizio delle consegne della Polestar 3 previste per quest'estate e quelle della 4 programmate per fine anno, si prospetta un anno importante per il brand scandinavo. Vedremo quali saranno gli sviluppi, nell'attesa di nuovi modelli targati BST.