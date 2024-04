Incentivi statali o meno, ci sono sempre offerte per le auto di tutte le Case, come ad esempio un modello di successo come la Jeep Avenger e-Hybrid, mild-hybrid 48V con il tre cilindri 1.2 da 100 CV: fino al 30 aprile è previsto uno specifico leasing finanziario per privati.

Il prezzo di listino di questa Avenger è di 26.200 euro, esclusi IPT e contributo PFU, ma il prezzo scontato scende a 25.200 euro. L'apertura della pratica è gratuita, mentre l'anticipo richiesto è di 6.819 euro.

Il leasing prevede 35 canoni mensili da 159 euro, con spese di gestione di 15 euro al mese già incluse nel canone (TAN 6,45%, TAEG 8,27%), e l’importo di esempio comprende anche il servizio Identicar per 12 mesi.

Alla fine del leasing, il valore di riscatto del veicolo è fissato a 17.549 euro; in caso di superamento del limite chilometrico di 30.000 km, viene applicato un costo di 0,06 euro per ogni km in eccesso, se si intende restituire o sostituire la Avenger.



Anche se il leasing è nato in ambito aziendale, questa offerta è riservata alla sola clientela privata, con gli importi IVA inclusa, e richiede la permuta o la rottamazione del proprio veicolo.

Vantaggi

Con questa offerta Jeep propone uno sconto iniziale e un canone mensile piuttosto ridotto, con un anno di Identicar e nessuna spesa di apertura pratica: una formula tra le tante disponibili per un modello molto richiesto come la Avenger mild hybrid.

Svantaggi

Occorre un anticipo piuttosto importante, e in ogni caso una vettura usata da dare in permuta o da rottamare.

In sintesi