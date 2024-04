Dopo mesi di avvistamenti dei muletti pesantemente camuffati le nuove Cupra Formentor e Cupra Leon sono pronte a svelarsi. La data del debutto è fissata per il 29 aprile alle 21, con diretta streaming (che potete seguire nel video qui sotto). Ad annunciare l'arrivo dei restyling ci pensano due immagini teaser con protagonisti i posteriori dei due modelli, caratterizzati dalle classiche luci "coast to coast" che attraversano i portelloni.

Cosa sappiamo

Il comunicato stampa è avaro di anticipazioni e si limita a dire dove verranno rinnovate le Cupra Formentor e Leon 2024. Prima di tutto ci sarà un nuovo linguaggio di design con ma ritocchi in vari punti, per rinnovare l'aspetto di SUV, compatta e station wagon (la Leon sarà disponibile anche in versione Sportstourer).

Cupra Formentor 2024, il teaser Cupra Leon 2024, il teaser

Le novità saranno anche sotto il cofano con motori elettrificati eHybrid di nuova generazione. Ci aspettiamo quindi la presenza dei powertrain plug-in ripresi dalla nuova Golf, vale a dire il 1.5 TSI accompagnato da un motore elettrico, con potenze complessive di 204 e 272 CV e autonomia elettrica di circa 100 km, calcolata secondo il ciclo WLTP. Dovrebbero essere confermati anche i motori benzina mild hybrid e il 2.0 diesel da 150 CV. Punta di diamante potrebbe essere il 2.0 turbo benzina non elettrificato da 333 CV, ripreso dalla nuova Audi S3 e abbinato alla trazione integrale. Non dovrebbe invece tornare il 2.5 5 cilindri di origine Audi dell'attuale Formentor VZ5.

Cupra Formentor 2024, il nostro render

L'opera di rinnovamento delle Cupra Formentor 2024 e Cupra Leon 2024 riguarderà anche gli interni, per i quali si parla di "maggiore digitalizzazione". Facile aspettarsi l'arrivo del nuovo sistema di infotainment MIB4 già visto sulle ultime novità del Gruppo Volkswagen, visualizzato su monitor centrali leggermente più grandi rispetto agli attuali.