Gli aggiornamenti per il 2024 portano novità importanti per Audi Q7 e Q8. I due SUV di punta di Ingolstadt ricevono delle varianti ibride plug-in ancora più potenti ed efficienti, insieme a una dotazione sempre più completa.

Ora, i due modelli possono vantare su powertrain di nuova generazione e batterie più grandi, con una potenza massima di 490 CV e la possibilità di percorrere fino a 84 km in elettrico nel ciclo WLTP.

I nuovi powertrain

Q7 e Q8 TFSI e quattro possono contare su un 3.0 V6 da 340 CV abbinato a un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 177 CV e 460 Nm, il quale è integrato nella trasmissione tiptronic a 8 rapporti con convertitore di coppia. Così, la potenza complessiva del sistema della versione 55 TFSI e quattro si attesta a 394 CV (+13 CV rispetto al modello precedente) e 600 Nm, per un’accelerazione 0-100 km/h di 5,7 secondi.

Audi Q7 TFSI e quattro Audi Q8 TFSI e quattro 2024

Chi desidera di più può optare per la 60 TFSI e quattro, che porta il totale a 490 CV (+28 CV) e 700 Nm, con uno scatto 0-100 km/h di 5 secondi netti.

Per entrambi le Audi, la velocità massima è limitata a 240 km/h (135 km/h in modalità puramente elettrica), mentre la batteria è ora da 22 kWh netti contro i 14,4 kWh precedenti e ciò si traduce in un’autonomia di 84 km, migliore del 70% rispetto al passato. L’accumulatore si può ricaricare in corrente alternata fino a 7,4 kW, per fare il “pieno” in circa 3 ore e 45 minuti.

Efficienza e personalizzazione

Diversamente dal precedente modello, le Audi Q7 e Q8 si possono avviare anche in modalità elettrica o ibrida, attraverso un’attivazione specifica sul sistema d’infotainment MMI. Inoltre, il Predictive Efficiency Assist contribuisce a migliorare l’autonomia elettrica gestendo automaticamente la distanza dal veicolo che precede, con la possibilità di recuperare fino a 25 kW di potenza elettrica.

Audi Q7 TFSI e quattro Audi Q8 TFSI e quattro 2024

In aggiunta, Q7 e Q8 TFSI e quattro possono essere personalizzate in modo ancora più completo. Per esempio, si può scegliere tra cinque inserti decorativi, tra i quali gli intarsi in carbonio twill opaco e alluminio spazzolato opaco e nuove tinte metallizzate Audi Sport come l’oro Sakhir e il blu Ascari.

Disponibili da giugno, Q7 e Q8 TFSI e quattro avranno prezzi di partenza rispettivi di 82.900 euro e 98.150 euro.