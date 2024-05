La nuova Opel Grandland ha rotto i ponti con la generazione precedente. Più grande, più spazioso e per la prima volta pure elettrico, il SUV tedesco è sicuramente tra le novità più interessanti del 2024.

Oltre all’estetica totalmente ridisegnata e a powertrain capaci di consentire fino a 700 km di autonomia, l’Opel punta anche su interni all’avanguardia.

Nuova Opel Grandland, la plancia

La struttura della plancia della Opel Grandland 2024 evolve quella vista nei modelli recenti di Opel, con la presenza di elementi squadrati e il grande schermo centrale orientato verso il guidatore. In generale, le forme degli inserti e le scelte stilistiche esaltano il senso di larghezza del cruscotto, all’interno di un ambiente estremamente hi-tech.

Per controllare la climatizzazione ci sono anche i pulsanti fisici, mentre le bocchette d’aerazione integrate nel pannello porta rappresentano una soluzione inedita per Opel. Sportivo il volante, con la parte inferiore tagliata e le cuciture a contrasto col resto dei rivestimenti. Per tenere sott’occhio le principali informazioni di guida, c’è il quadro strumenti digitale e non manca anche l’head-up display.

Nuova Opel Grandland, la connettività

Il display dell’infotainment da 16” è tra i più grandi mai montati su una Opel. La grafica è intuitiva, con lo schermo diviso in diverse sezioni per comandare contemporaneamente varie sezioni. Per esempio, le zone più esterne sono sempre disponibili per aumentare la temperatura del climatizzatore, mentre al centro ci sono altre schermate come quelle dedicate alla navigazione e alla riproduzione della musica.

Per quanto riguarda il quadro strumenti, è presente anche la funzione “Pure Mode”, che riduce al minimo le informazioni visualizzata per evitare distrazioni.

Opel Grandland 2024 Strumentazione digitale 12,3" Head Up Display Si Monitor centrale 16" Mirroring Android Auto (wireless)

Apple CarPlay (wireless) OTA Si Assistente vocale Si

Nuova Opel Grandland, qualità e materiali

Rivestimenti e tessuti (tutti riciclati al 100%) sono di buona qualità e con colorazioni sobrie, dal nero al grigio scuro. Ciò che conta è la comodità, che sulla nuova Grandland è addirittura certificata. Come la precedente generazione, infatti, i sedili ergonomici AGR sono certificati da Aktion Gesunder Rucken (“Campagna per la salute della schiena”) e prestano dei cuscini elettrici per migliorare il comfort laterale.

Nuova Opel Grandland, i sedili

Inoltre, sui sedili anteriori troviamo la funzione brevettata Intelli-Seat, ossia una fessura che allevia la pressione sul coccige migliorando la comodità anche nei lunghi viaggi.

Nuova Opel Grandland, lo spazio

I 17 cm in più di lunghezza si fanno sentire tutti a livello di abitabilità e spazio per i bagagli. Dietro si sta davvero comodi anche in tre (merito anche dei 20 mm in più per le gambe), mentre il bagagliaio è ben sfruttabile.

Nuova Opel Grandland, il bagagliaio

Infatti, Opel parla di una capacità massima di 1.641 litri (quella minima non è indicata, ma dovrebbe essere ragionevolmente superiore rispetto ai 514 litri del precedente modello). Comoda anche la possibilità di abbattere i sedili posteriori in modalità 40:20:40.

Per il resto, sulla Opel sono presenti fino a 35 litri totali nei vari vani portaoggetti dell’abitacolo, da quelli anteriori fino alle tasche delle portiere.