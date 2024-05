Chiunque si interessi di automobili avrà seguito la notizia: Il nuovo piccolo SUV dell'Alfa Romeo, costruito in Polonia, non potrà più chiamarsi Milano. Almeno così ha protestato il governo italiano. Così il marchio ha tirato fuori dal cilindro un nuovo nome, che sarebbe stato nella rosa dei candidati: Junior.

Un nome di tradizione e abbastanza appropriato, visto che è stato spesso utilizzato per i modelli entry-level. Diamo insieme uno sguardo al passato.

Alfa Romeo Giulia GT 1300 Junior/GT 1600 Junior

Alfa Romeo Giulia GT 1300 Junior

La berlina Alfa Romeo Giulia presentata nel 1962 e la coupé con suffisso GT che seguì nel 1963 furono accolte con entusiasmo dal pubblico. Entrambi i modelli divennero bestseller e icone del marchio.

La base del loro successo commerciale è una delle prime applicazioni della strategia della piattaforma a basso costo. La berlina, il coupé noto in tutto il mondo tra gli appassionati di auto d'epoca come "Bertone" e le rare versioni station wagon e cabriolet condividono in gran parte la stessa tecnologia.

Nel 1966, l'Alfa Romeo completò la serie di coupé - per i quali il suffisso del nome Giulia fu abbandonato a partire dal 1968 - con un equipaggiamento ridotto e un motore da 1,3 litri. Il motore a quattro cilindri con due alberi a camme in testa nella versione da 1.290 centimetri cubici, che era stato introdotto in precedenza per la berlina, era in gran parte realizzato in lega leggera. La potenza di 89 CV a 5.500 giri/min e l'ampia coppia consentono una guida sportiva. La velocità massima di oltre 170 km/h ne è la prova.

L'Alfa Romeo GT 1300 Junior si affianca alle varianti coupé GT 1600 Sprint, GT Veloce con motore da 1.750 centimetri cubici o 2,0 litri successivi e GTA, la leggendaria versione leggera come modello di omologazione per il motorsport. Dal 1971 fu offerta anche una versione GT Junior con motore da 1,6 litri.

L'obiettivo dell'Alfa Romeo GT 1300 Junior era quello di rivolgersi a un pubblico giovane alla ricerca di un'auto eccezionale ed esclusiva a un costo di acquisto e di gestione ragionevole. Sebbene una Ford Capri o una Opel Manta con prestazioni simili fossero decisamente più economiche, la prima Junior fu comunque un successo: alla fine della produzione, nel 1976, l'Alfa Romeo aveva venduto quasi 92.000 coupé con il marchio GT Junior.

Giulia GTA 1300 Junior/GTA 1300 Junior Corsa

Alfa Romeo Giulia GTA 1300 Junior

Negli anni Sessanta, l'Alfa Romeo sostenne anche i piloti privati nella categoria 1,3 litri, parallelamente al suo impegno in fabbrica nella classe per veicoli con cilindrata superiore a 1,6 litri. A tal fine, nel 1968 fu creata la 1300 GTA Junior, sorella minore della 1600 GTA. Anche la Junior aveva una carrozzeria in lega leggera rivettata allo scheletro in lamiera d'acciaio, anche se con tagli per le ruote posteriori più grandi. Nel complesso, la costosissima costruzione leggera non è applicata con la stessa meticolosità nel modello di serie come nella 1600 GTA.

Ad esempio, si è rinunciato ai finestrini in plexiglas e ai cerchi in magnesio. I componenti del motore, precedentemente realizzati in electron, sono ora in alluminio. Il differenziale a slittamento limitato è invece montato di serie sulla 1300 GTA Junior. Gli interni sono rivestiti in similpelle nera, i sedili anteriori sono simili a quelli dell'Alfa Romeo Giulia Sprint 1750 GT Veloce.

La principale modifica al motore è l'alesaggio: la riduzione da 82 a 67,5 millimetri si traduce in una cilindrata di 1.290 centimetri cubici. La doppia accensione e i due carburatori gemelli da 45 sono stati mantenuti. Ciò significa che la potenza di serie è di 96 CV. Autodelta fornisce il quattro cilindri nella variante Corsa con una potenza massima di 160 CV.

Alfa Romeo Giulia GTA 1300 Junior

La coppa dell'olio è stata ingrandita rispetto al motore 1600, ora 9,7 invece dei precedenti 6 litri di lubrificante devono essere riscaldati con cura. In alternativa ai carburatori, è stato omologato anche un sistema di iniezione Spica. Pur aumentando la potenza di soli cinque CV, questo sistema migliora notevolmente la reattività, soprattutto ai bassi regimi.

A partire dall'estate del 1968, la GTA Junior diventa il punto di riferimento della classe 1300cc. Nel 1969, Enrico Pinto (Italia) vinse la Coppa Europa Turismo in questa categoria di cilindrata, seguito da Carlo Truci (Italia) come campione nel 1970. Karl Wendlinger senior vince il titolo nel Campionato austriaco per vetture da turismo.

Alfa Romeo Giulia GTA 1300 Junior competizione

Il 1° gennaio 1970, l'Alfa Romeo omologa parti di carrozzeria per la GTA Junior, trasformando la piccola vettura in formato GTAm. Sono ora consentite le spesse estensioni dei parafanghi, sotto le quali possono essere montati cerchi larghi fino a nove pollici. Le estensioni sono in plastica, così come i cofani, le portiere e i supporti del cruscotto a partire da questa data. Inoltre, vengono registrate diverse teste dei cilindri, nel 1974 anche una con quattro valvole per camera di combustione.

Così aggiornata, la GTA Junior rimase un'auto in grado di vincere nella divisione 1300cc, sia in circuito che in montagna o nei rally. Nel 1972, aiutò persino l'Alfa Romeo a conquistare un altro titolo di campione europeo, sempre davanti a Ford e BMW, con nove vittorie di divisione in nove gare.

Junior Zagato

Alfa Romeo Giulia GT 1300 Junior Zagato

L'Alfa Romeo Giulia GT Junior Zagato è probabilmente il moello più sportivodi tutti i modelli Junior.

È stata prodotta dal carrozziere italiano Zagato dal 1969 al 1975. Il veicolo è stato progettato da Ercole Spada. La carrozzeria fu prodotta da Zagato, dove avvenne anche l'assemblaggio finale. La tecnologia era essenzialmente derivata dall'Alfa Romeo Giulia. Alfa Romeo è anche responsabile della vendita e dell'assistenza. Il veicolo viene presentato per la prima volta al Salone dell'Auto di Torino nel 1969.

A causa del suo prezzo elevato, la Junior Zagato rimane rara. La prima serie con la denominazione GT 1300 (Tipo 105.93) è stata prodotta fino al 1972 con un totale di 1.108 unità. La seconda serie, denominata GT 1600 (Tipo 115.24), fu prodotta dal 1972 al 1975 in soli 402 esemplari. Grazie alla buona aerodinamica, il veicolo raggiungeva una velocità massima di 175 km/h e 185 km/h rispettivamente.

Alfa Romeo GT 2000 Junior Zagato "Periscopica"

La Junior Zagato è basata sul pianale dell'Alfa Spider, anche se il passo è più corto di dieci centimetri rispetto a quello della Giulia Sprint GT. Nella Serie 1, il pianale era utilizzato solo fino alle ruote posteriori, la sezione posteriore era specifica per la Zagato e utilizzava un serbatoio simile a quello dell'Alfa Montreal e una posizione molto poco pratica per la ruota di scorta in una nicchia nascosta.

La Serie 2 utilizzava l'intero sottoscocca e il pianale del bagagliaio dell'Alfa Spider, compresi il serbatoio e il vano della ruota di scorta. Ciò rendeva la parte posteriore della Zagato più lunga di dieci centimetri rispetto alla prima serie. Nel 1972 venne anche allestito un esemplare unico denominato Alfa Romeo GT 2000 Junior Zagato "Periscopica" e basato però sul telaio Alfetta.

Spider 1300 Junior/Spider 1600 Junior

Alfa Romeo Spider 1300 Junior

L'anteprima dell'Alfa Romeo Spider 1750 ebbe luogo nel gennaio 1968 al Salone dell'automobile di Bruxelles. Contemporaneamente, la produzione della versione 1600 fu interrotta dopo la costruzione di oltre 6.000 unità.

Con il motore più grande, tuttavia, il prezzo dell'Alfa Romeo Spider in Germania sale a 13.575 marchi. Questo rendeva difficile per molti giovani realizzare il desiderio di un'Alfa Romeo scoperta. Dopotutto, in quel periodo era possibile acquistare un Maggiolino VW a meno di 6.000 marchi. Il tradizionale marchio milanese presentò quindi la Spider 1300 Junior nel 1968 per completare la fascia bassa della gamma di modelli.

Come per la Giulia berlina e la versione Junior della Giulia GT coupé, sotto il cofano c'era il collaudato motore a quattro cilindri da 1,3 litri, che si differenziava dal motore 1600 praticamente solo per la cilindrata. Con una potenza di 89 CV, il quattro cilindri a corsa breve richiede un elevato numero di giri e si attiva solo al di sopra dei 4.000 giri/min.

Alfa Romeo Spider 1600 Junior

Il prezzo di 10.990 marchi, inferiore di circa 2.500 marchi rispetto all'Alfa Romeo Spider 1750 Veloce, si riflette anche nell'equipaggiamento ridotto. Le coperture dei fari in plexiglas, la barra stabilizzatrice sull'asse posteriore e alcuni elementi cromati, così come l'accendisigari, sono tutti vittime della matita rossa. Inoltre, il volante in legno è stato sostituito da uno in plastica.

145 Junior/146 Junior

Alfa Romeo 145 Junior Alfa Romeo 146 Junior

Sebbene l'Alfa Romeo abbia presentato diverse vetture compatte a partire dal 1972 con l'Alfasud, l'Alfa 33 e l'Arna, la Junior è rimasta a lungo in sordina. Il nome tornò solo nel 1998 con la 145 e la 146.

L'Alfa Romeo 145 Junior aveva un aspetto più sportivo rispetto alle vetture di serie. Include le minigonne laterali verniciate della 145 Quadrifoglio Verde, ma con la scritta Junior al posto dell'emblema QV verde, gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori esterni e le maniglie delle portiere verniciate, le sospensioni ribassate e i cerchi in lega da 15 pollici con design a cinque fori.

Gli interni sono caratterizzati da volante e pomello del cambio in pelle. Per quanto riguarda i motori, vengono utilizzati il 1.4 T.SPARK e il 1.6 T.SPARK.

MiTo Junior

Alfa Romeo MiTo Junior

Nel 2008 viene lanciata la più piccola Alfa Romeo. Nel 2012, il marchio ha aggiunto la MiTo 1.4 8V Junior di nuova concezione con 78 CV alla gamma di varianti di auto piccole. Rispetto al modello base, la "Junior" è dotata di impianto audio (con lettore CD, sei altoparlanti e antenna), specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili, sistema start&stop, climatizzatore e speciali cerchi in lega "Junior" da 15 pollici (dimensioni pneumatici: 185/65).

Model year 2014: la MiTo Junior può ora essere ordinata anche con il 0.9 8V TwinAir; questo motore a benzina high-tech eroga 105 CV nella nuova versione. L'allestimento Junior è completato da un motore turbodiesel a iniezione diretta (1.3 JTDM 16V Eco, 85 CV). Curiosità: questo significa che l'auto si chiama sia Milano (la Mi in MiTo) che Junior.

Giulia "GT Junior"/Stelvio "GT Junior

Alfa Romeo Stelvio GT Junior und Giulia GT 1300 Junior

L'ottobre 2021 vedrà l'ultimo utilizzo del nome Junior prima del 2024. I modelli speciali Alfa Romeo Giulia GT Junior e Stelvio GT Junior sono un omaggio all'Alfa Romeo GT 1300 Junior. Le serie speciali limitate si basano sulle varianti di allestimento VELOCE, particolarmente sportive.

Il classico colore della carrozzeria "Ocra Lipari" è un elemento visivo distintivo. Gli interni sono caratterizzati da sedili in pelle regolabili elettricamente con ricamo "GT Junior" sui poggiatesta anteriori e cuciture decorative. Il cruscotto è caratterizzato dalla scritta e dalla silhouette dell'Alfa Romeo GT 1300 Junior degli anni Sessanta.

Alfa Romeo Junior

A chiudere la lista c'è poi l'Alfa Romeo Junior del 2024, il SUV più compatto della gamma del Biscione che nelle foto ufficiali porta ancora il nome inziale di Milano.

Per i modelli speciali è possibile scegliere tra due motori: un turbodiesel da 2,2 litri con potenza di 154 kW (210 CV) e un motore turbo benzina da 2,0 litri con potenza di 206 kW (280 CV). Entrambi i motori a quattro cilindri, realizzati in gran parte in alluminio, sono sempre abbinati alla trazione integrale. Il cambio automatico a otto rapporti è di serie in tutte le configurazioni e la potenza viene trasmessa all'asse posteriore tramite un albero cardanico in fibra di carbonio.

Oltre all'esclusivo colore della carrozzeria, entrambi i modelli speciali montano di serie cerchi in lega a cinque fori, con cerchi da 21 pollici sull'Alfa Romeo Stelvio GT Junior e da 19 pollici sull'Alfa Romeo Giulia GT Junior. I prezzi per il modello speciale Giulia partono da 63.000 euro in Germania, mentre lo Stelvio GT Junior è disponibile a partire da 69.000 euro.