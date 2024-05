L'Alfa Romeo Junior amplia la propria gamma ed è ora ordinabile anche nell'allestimento di ingresso, sia in versione ibrida sia con powertrain elettrico, ad affiancarsi alla versione Speciale. Il SUV piccolo Alfa inizia così la piena commercializzazione con prezzi a partire rispettivamente da 29.500 e 39.500 euro, con promozione lancio che taglia il listino a 29.033 e 35.345 euro.

L'Alfa Romeo Junior ibrida è mossa dal 1.2 mild hybrid da 136 CV abbinato alla trazione anteriore o integrale, la versione elettrica invece si affida a un motore anteriore da 156 CV alimentato da una batteria da 54 kWh.

Alfa Romeo Junior, prezzi e allestimenti

L'Alfa Romeo Junior in allestimento base di serie monta cerchi in lega da 18", luci full LED, trilobo con scritta Alfa Romeo, climatizzatore automatico, sistema keyless, cruise control adattivo, frenata automatica d'emergenza, sensori di parcheggio posteriori, strumentazione digitale da 10,25" e monitor centrale da 10,25" con comandi vocali.

Alfa Romeo Junior, allestimento base e Speciale a confronto

L'Alfa Romeo Junior Speciale invece aggiunge cerchi in lega da 18" con design dedicato, trilobo con Biscione, portellone ad azionamento elettrico, Lane centering e Traffic Jam Assist, riconoscimento segnaletica stradale, telecamera posteriore, illuminazione ambientale, volante in pelle e, per l'elettrica, caricatore da 11 kW, cavo tri-fase Modo 3 ed easy Wallbox.

Alfa Romeo Junior, gli interni della versione base e della Speciale

Per entrambi gli allestimenti (sia con motorizzazione elettrica sia ibrida) è disponibile il finanziamento con rate mensili di 200 euro. Per la Junior elettrica l'anticipo è di 12.067,53 euro, l'ibrida invece richiede un versamento iniziale di 7.257,53 euro.

Inoltre i prezzi permettono all'Alfa Romeo Junior di accedere agli incentivi auto 2024, con sconto di 5.000 o 3.000 euro a seconda che si rottami o meno una vecchia auto.

Allestimento Motore Prezzo Alfa Romeo Junior ibrida MHEV 1.2 136 CV 29.500 euro Alfa Romeo Junior ibrida Speciale MHEV 1.2 136 CV 31.900 euro Alfa Romeo Junior elettrica EV 156 CV 39.500 euro Alfa Romeo Junior elettrica Speciale EV 156 CV 41.500 euro

