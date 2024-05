La passione è irrazionale. Fa fare cose che non immagineresti mai di saper portare a termine, ti fa comprare quell'auto che desideravi da tempo e ti porta a quell'evento a cui volevi tornare da ormai molti anni.

E proprio così è stato per noi di Motor1.com Italia, che per il 2024 abbiamo caricato la nostra Crew Car e siamo tornati al Motor Valley Fest, la festa della Terra dei Motori, la festa dell'Emilia Romagna.

Tre giorni in Piazza Roma a Modena, dove abbiamo portato con noi, per gli oltre 70.000 appassionati di motori presenti, le auto del cinema, i più famosi influencer automotive del momento e chi in questo territorio ci vive e "guida" tutti i giorni, ovvero i brand della Motor Valley, in ricordo dei nostri Motor1 Days.

Un grande successo

Questa edizione del Motor Valley Fest è stata un vero successo e dopo gli anni del Covid, durante i quali abbiamo lavorato duramente per creare l'edizione digitale dell'evento in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, tornare in piazza a Modena è stata una vera emozione.

Motor Valley Fest 2024

In totale, il Motor Valley Fest 2024 ha raccolto a Modena quest'anno, come detto, ben oltre 70.000 visitatori, affermandosi ormai non più come un evento locale e regionale bensì come un vero e proprio evento nazionale.

E il merito di tutto questo va anche e soprattutto alla tecnologia, ovvero ai social, sui quali i fan e gli influencer presenti hanno saputo trasmettere tutta quella passione presente fuori dai palazzi storici della città.

In particolare, ad attirare un gran numero di spettatori nella "nostra" Piazza Roma è stato il raduno dei “Pandini”, organizzato dal nostro Andrea Farina insieme a Pandaman, l'esibizione de "l'auto più bassa al mondo" degli youtuber Carmagheddon le interviste dei seguitissimi Gasi Garage e Fede Perlam e, soprattutto, il raduno delle Auto del Cinema.

Motor Valley Fest 2024, le auto del cinema Motor Valley Fest 2024

La prima italiana del gigante di Elon

Ma non solo. L'edizione 2024 del Motor Valley Fest, infatti, è stata la "prima" non solo per tanti appassionati ma anche per tante auto, del passato certo, ma anche del futuro.

Grazie alla disponibilità di Tesla, Piazza Roma a Modena nel primo weekend di maggio è stata il trampolino italiano del Cybertruck, impegnato da qui ai prossimi mesi in un grande tour europeo che toccherà quasi tutte le città del Continente.

Una prima apparizione che ha suscitato tantissimo interesse da parte degli appassionati di motori presenti, a dimostrazione del fatto che l'hype che si è creato intorno a questo progetto negli ultimi anni è davvero di dimensioni paragonabili alle sue misure mastodontiche.

Il Tesla Cybertruck al Motor Valley Fest 2024

L'appuntamento per il Motor Valley Fest 2025 è sempre a Modena, dal 22 al 25 maggio.