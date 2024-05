Il Motor Valley Fest, in programma dal 2 al 5 maggio a Modena, è il festival della Terra dei motori, ovvero quel luogo dove da sempre vengono sviluppate e prodotte alcune tra le supercar più ambite del mondo. E proprio chi le ha ideate e progettate è il protagonista del fitto programma previsto per la giornata di sabato 4 maggio in Piazza Roma, sul palco di Motor1, sempre a Modena.

A partire dalle ore 10:00 infatti sono attesi tutti i principali costruttori della Regione, intervistati da Alessandro Lago, Andrea Farina e Giuliano Daniele, impegnati anche in diversi talk con alcuni tra gli influencer e youtuber più celebri del momento. Ecco i dettagli.

Supercar di ieri e di oggi sul palco

Il primo appuntamento della giornata è quello di Dallara, che per l'occasione porta nella piazza della città e sul palco una Dallara Stradale, la supercar ideata per la pista e per la strada a Varano de' Melegari, in provincia di Parma. A illustrarcela nel dettaglio ci penserà Daniele Guarnaccia, Product Manager Dallara Stradale e Dallara EXP.

Dallara Stradale Club Italia

Dalle ore 11:00, poi, è il turno degli "eredi" della Fabbrica Blu di Campogalliano, ovvero quel luogo da cui è nata dal 1991 al 1995 la Bugatti EB110, voluta dall'imprenditore Romano Artioli e sviluppata insieme al collaudatore Loris Bicocchi, presente sul palco insieme a Lorena Dondi, custode della Fabbrica Blu dal 1990 al 2004.

Bugatti EB110, il raduno dei 30 anni a Campogalliano

Dalle 12:00 alle 13:00, invece, sono attesi sul palco di Piazza Roma i Carmagheddon, noti infleuncer e youtuber automotive specializzati in veicoli fuori dall'ordinario, intervistati per l'occasione da Andrea Farina.

A partire dalle ore 14:00, poi, è previsto l'intervento sul palco di chi a Modena è davvero di casa, ovvero di Maserati, le cui auto più sportive come la MC20 Cielo prevista in esposizione vengono da sempre prodotte proprio nella città del Motor Valley Fest, nello stabilimento di Viale Ciro Menotti. A illustrarcela nel dettaglio, Gianluca di Oto, Vehicle Chief Engineer MC20.

Maserati MC20 Cielo

Cambio di passo alle ore 15:00, quando sul palco insieme ad Andrea Farina è atteso Gasi Garage, noto meccanico, influencer e youtuber automotive specializzato nella sua officina in auto youngtimer italiane e non solo e recentemente protagonista di una puntata del nostro format Nel Garage Di.

Dalle 16:00 alle 17:00, poi, è previsto l'intervento di un'altra azienda che nella Motor Valley è di casa da sempre, ovvero Ferrari. L'azienda di Maranello per l'occasione espone sul palco di Piazza Roma una spettacolare 288 GTO storica proveniente dal reparto Ferrari Classiche, che ci verrà illustrato da Gianmarco Picardi - Ferrari Classiche Technical Manager - e Fabio Menegon - Ferrari Classiche Sales Manager.

Ferrari 288 GTO 1985

Infine dalle 17:00 alle 18:00 nel cuore di Modena è attesa sul palco da Sant'Agata Bolognese Lamborghini, insieme a una nuovissima Revuelto, la supercar ibrida da 1.015 CV con 3 motori elettrici che ci verrà illustrata da Giuseppe Di Coste, Product Manager Revuelto.

Lamborghini Revuelto

L'ultimo ospite previsto in Piazza Roma è il noto youtuber e influencer automotive Fede Perlam, atteso al Motor Valley Fest 2024 a partire dalle ore 18:00 e fino alle ore 20:00, prima del DJ set in programma fino a tarda sera a conclusione della giornata.

Il programma di sabato 4 maggio: