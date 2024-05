La CMC (Cirelli Motor Company) è un'azienda italiana attiva nell'importazione e commercializzazione, con il proprio brand e attraverso una propria rete di vendita, di auto prodotte in Cina. La gamma è composta da cinque modelli (Cirelli 2, Cirelli 3, Cirelli 4, Cirelli e Cirelli 6) di cui due su base BAIC.

Ora l'azienda fa sapere che la Cirelli 3 nella versione Standard e Sport (prodotte da SWM) si possono acquistare nella versione benzina o B-fuel Gpl nelle concessionarie partner a partire da 27.800 euro IVA inclusa.

Cirelli 3, gli esterni

La Cirelli 3 ha una grande griglia frontale tra le luci diurne a LED che intende sottolineare da subito il carattere sportivo. Dietro infatti le prese d’aria sono a forma di freccia e il doppio scarico accentua ulteriormente il carattere dinamico del crossover, che volendo si può avere anche bicolore.

CMC Cirelli 3 Sport

Cirelli 3, le dimensioni

Lunghezza 4,67 metri Larghezza (specchietti laterali ripiegati) 1,85 metri Altezza 1,74 metri Passo 2,75 metri Bagagliaio 570 litri

CMC Cirelli 3 Standard

Cirelli 3, gli interni

I sedili anteriori della Cirelli 3 sono ventilati e, mentre quello del conducente è regolabile elettricamente in 6 posizioni, quello passeggero lo è manualmente in 4 posizioni. Il volante multifunzione è regolabile in altezza, il quadro strumenti combinato è da 4,2″ e il sistema di infotainment LCD da 7″. A bordo ci sono GPS, Bluetooth, Hotspot Wifi e una stazione di ricarica wirelss per smartphone.

CMC Cirelli 3, gli interni

Tra i vari sistemi di controllo e sicurezza possiamo citare il Cruise control, l'HHC-Hill Hold Control (assistenza alla partenza in salita), l'FCW (avviso di collisione anteriore), l'HBA (Assistenza alla frenata idraulica), l'allarme limite di usura delle guarnizioni dei freni e la telecamera a 360 gradi.

Cirelli 3, i motori

Sia la Cirelli 3 Standard che Sport sono spinte da motore 1.5 turbo benzina Mitsubishi a quattro cilindri da 133 CV, con cambio automatico a sei rapporti. L’iniezione elettronica è Bosch, la trazione è anteriore e gli pneumatici sono dei 225/60/R18.

Specifiche tecniche Costruttore SWM (Cina) Motore 1.5 L Turbo Potenza 98 kW / 133 CV Coppia 212 Nm Cilindri 4 Cambio Automatico a 6 rapporti Carburante Benzina / Bi-Fuel GPL Capacità serbatoio 52 litri Consumo combinato WLTP 9,27 L/100Km

Cirelli 3, i prezzi e gli allestimenti

Il listino della Cirelli 3 da 27.800 euro per la Standard e da 29.800 euro per la Sport (IVA inclusa, messa su strada e IPT esclusa). Oltre alla garanzia legale di due anni del costruttore, tutti i modelli CMC godono di una garanzia convenzionale di ulteriori cinque anni oppure 150.000 km su tutte le componenti.

CMC Cirelli 3 Standard, la vista di tre quarti anteriore CMC Cirelli 3 Sport, la vista di tre quarti anteriore

Maggiori informazioni sui termini e condizioni di tale garanzia convenzionale sono disponibili presso i concessionari partner. Ricordiamo invece che il modello cinese di origine della Cirelli 3 è la SWM G01 nata dalla joint venture tra Brilliance e Shineray Group.