Si può guidare a partire da 16 anni, ha quattro posti, una dotazione di serie completa e può percorrere circa 100 km con una carica. Parliamo della Jinpeng XY, il quadriciclo elettrico cinese che arriva in Europa partendo dall'Italia, con le prime consegne in programma da metà estate.

Disponibile in due versioni di batteria, ha un listino che parte da 12.000 euro, con la possibilità di accedere agli incentivi italiani e ottenere così uno “sconto” fino a 4.000 euro.

Jinpeng XY, gli esterni

La Jinpeng XY, importata in Italia da Desner auto, si riconosce subito, con la zona anteriore caratterizzata dalla barra luminosa che si integra con gli sfuggenti e sottili fari LED. Originali anche gli specchietti a contrasto, mentre il resto della carrozzeria ha forme morbide e passaruota bombati che comunicano un’idea di robustezza.

Il quadriciclo elettrico Jinpeng XY

Jinpeng XY, le dimensioni

Il vero punto forte della Jinpeng sono le dimensioni, col quadriciclo elettrico cinese (categoria L7e-CP) che vanta una lunghezza di 2,85 m, una larghezza di 1,40 m e un’altezza di 1,54 m. Con questi dati, la XY sembra essere davvero a “prova di parcheggio” nelle grandi città.

Jinpeng XY Lunghezza 2,85 metri Larghezza 1,40 metri Altezza 1,54 metri Passo 1,94 metri

Jinpeng XY, la vista frontale Jinpeng XY, la vista di tre quarti posteriore

Jinpeng XY, gli interni

Gli interni sono minimalisti, ma hanno tutto ciò che serve per viaggiare senza troppe scomodità. Per esempio, sulla Jinpeng troviamo il sistema multimediale touch, comandi vocali, luci di posizione e anabbaglianti a LED.

Non manca poil la modalità di guida dedicate e specchietti retrovisori ripiegabili, oltre al climatizzatore (sulle versioni E-CCO). I sedili sono in tessuto con cuciture a contrasto.

Jinpeng XY, il dettaglio del quadro strumenti Jinpeng XY, i sedili posteriori

Jinpeng XY, i motori

La XY è disponibile in due tagli di batteria e motori. La City è dotata di una batteria al piombo da 6 kWh e un motore da 4 kW e 79 Nm. Questa configurazione offre un'autonomia stimata di 100 km.

Per chi desidera una maggiore autonomia e prestazioni superiori, c'è la variante Long Range. Questo modello è equipaggiato con una batteria al litio da 7,68 kWh, un motore da 6 kW e 95 Nm e garantisce un'autonomia superiore ai 100 km. Inoltre, la velocità massima è limitata a 65 km/h, rispetto ai 45 km/h del modello base.

Jinpeng XY: tutte le specifiche

Allestimento City City

E-CCO Long Range Long Range

E-CCO Dimensioni lunghezza: 2,85 m

larghezza: 1,4 m

altezza: 1,54 m lunghezza: 2,85 m

larghezza: 1,4 m

altezza: 1,54 m lunghezza: 2,85 m

larghezza: 1,4 m

altezza: 1,54 m lunghezza: 2,85 m

larghezza: 1,4 m

altezza: 1,54 m Peso 611 kg 611 kg 514,5 kg 514,5 kg Autonomia 72 km 72 km 80 km 80 km Consumi 147 Wh/km 147 Wh/km 126 Wh/km 126 Wh/km Tempo di ricarica 6-8 h 6-8 h 6-8 h 6-8 h Batteria 6 kWh 6 kWh 7,68 kWh 7,68 kWh Velocità 45 km/h 45 km/h 65 km/h 65 km/h Coppia 79 Nm 79 Nm 95 Nm 95 Nm Motore 4 kW 4 kW 6 kW 6 kW

Jinpeng XY, i prezzi

Il modello base City parte da 12.000 euro, mentre la Long Range ha un prezzo base di 15.500 euro. Come detto, in entrambi i casi è possibile accedere agli incentivi per risparmiare sull'acquisto.

L'equipaggiamento di serie include alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, avviamento Keyless, due prese USB per la ricarica rapida, connettività Bluetooth, cavo di ricarica Schuko e divanetto posteriore abbattibile.

La Jinpeng XY su strada

Il sistema di riscaldamento è di serie su tutti i modelli Jinpeng. È possibile aggiungere l'aria condizionata con il pacchetto opzionale E-CCO, disponibile a 1.100 euro. Le XY sono fornite di serie con la colorazione White Gloss. Tuttavia, con un supplemento di 500 euro, si possono scegliere le tinte Pastel Sky Blue, Pastel Green e Pastel Lilac.

Verso la fine del 2024 sarà disponibile la colorazione speciale Full Black su ordinazione.