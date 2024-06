Mancano pochi giorni alla partenza della 1000 Miglia 2024, quella che Enzo Ferrari era "la corsa più bella del mondo". Una rievocazione dedicata alle auto storiche prodotte tra il 1927 e il 1957, periodo durante il quale la 1000 Miglia non era una gara di regolarità ma di velocità, con percorso tra Brescia e Roma.

Tragitto che non è mai cambiato negli anni e che anche nel 2024 vedrà correre più di 300 equipaggi, pronti ad attraversare alcune delle zone più belle d'Italia.

1000 Miglia 2024, le date

La 1000 Miglia 2024 si svolgerà da domenica 9 a sabato 15 giugno. Come sempre i primi due giorni saranno dedicati a verifiche tecniche e punzonatura. Il via vero è proprio è in programma per per le 12.30 di martedì 11 giugno.

Ecco il calendario completo della 1000 Miglia 2024:

Domenica 9 giugno : si inizia al Brixia Forum alle 10.00 con le verifiche sportive e tecniche, mentre alle 16.30 aprirà il villaggio 1000 Miglia. Dalle 18.30 alle 19.30 si terrà invece il 7° trofeo Roberto Gaburri.

: si inizia al Brixia Forum alle 10.00 con le verifiche sportive e tecniche, mentre alle 16.30 aprirà il villaggio 1000 Miglia. Dalle 18.30 alle 19.30 si terrà invece il 7° trofeo Roberto Gaburri. Lunedì 10 giugno: tra le 10.00 e le 19.00 continueranno le verifiche sportive e tecniche mentre fino alle 20.00 si terranno le operazioni di punzonature. Alle 18.00 classico appuntamento con la messa nel Duomo Nuovo.

tra le 10.00 e le 19.00 continueranno le verifiche sportive e tecniche mentre fino alle 20.00 si terranno le operazioni di punzonature. Alle 18.00 classico appuntamento con la messa nel Duomo Nuovo. Martedì 11 giugno: il grande giorno della partenza della 1000 Miglia 2024, prevista a partire dalle 12.30. Prima - dalle 7.30 alle 8.30 - verranno effettuate le ultime verifiche. L'arrivo della prima vettura a Torino, termine della prima tappa, è previsto per le 20.00.

il grande giorno della partenza della 1000 Miglia 2024, prevista a partire dalle 12.30. Prima - dalle 7.30 alle 8.30 - verranno effettuate le ultime verifiche. L'arrivo della prima vettura a Torino, termine della prima tappa, è previsto per le 20.00. Mercoledì 12 giugno: giornata dedicata alla seconda tappa della 1000 Miglia 2024, partenza alle 7:00 e dopo la pausa pranzo a Genova alle 12:00 arrivo a Viareggio alle 20.00.

giornata dedicata alla seconda tappa della 1000 Miglia 2024, partenza alle 7:00 e dopo la pausa pranzo a Genova alle 12:00 arrivo a Viareggio alle 20.00. Giovedì 13 giugno: partenza alle 6.15 per la terza tappa e arrivo a Roma a partire dalle 20.30.

Venerdì 14 giugno: si ritorna verso nord con la quarta tappa, a partire dalle 6.15 e arrivo a San Lazzaro di Savena alle 21.30.

si ritorna verso nord con la quarta tappa, a partire dalle 6.15 e arrivo a San Lazzaro di Savena alle 21.30. Sabato 15 giugno: ultimo giorno della 1000 Miglia 2024, con partenza da Bologna e arrivo a Brescia alle 13.30, con successiva sfilata delle vettura in Viale Venezia per poi arrivare in centro città. Alle 18.30 ci sarà la premiazione ufficiale.

Come da tradizione Brescia rappresenta partenza e arrivo della 1000 Miglia, con la carovana a far rotta verso Roma e - una volta raggiunta - ritornare verso nord. A cambiare sono le tappe, ecco quelle principali della 1000 Miglia 2024:

Martedì 11 giugno:

12.30 Brescia

Bergamo

Novara

Vercelli

20:00 Torino

Mercoledì 12 giugno:

7.00 Torino

Acqui Terme

Passo del Faiallo

Genova

La Spezia

Massa

20:00 Viareggio

Giovedì 13 giugno:

6.15 Viareggio

Lucca

Pontedera

Rosignano Marittimo

Bibbona

Castagneto Carducci

Castiglione della Pescaia

Marta

Viterbo

20:30 Roma

Venerdì 14 giugno:

6.15 Roma

Civita Castellana

Amelia

Orvieto

Solomeo

Passignano sul Trasimeno

Sinalunga

Radda in Chianti

Prato

Passo della Futa

21:30 San Lazzaro di Savena

Sabato 15 giugno:

6.15 Bologna

Ferrara

Bovolone

Villafranca di Verona

Sirmione

Valtensi

Salò

13:30 Brescia

Motor1 alla 1000 Miglia 2024

Alla 1000 Miglia 2024 ci saremo anche noi di Motor1. Il nostro Andrea Farina infatti parteciperà alla gara a bordo di una Alfa Romeo 1900 Super Sprint, al fianco di Davide Cironi. Per non perdervi nemmeno un momento della corsa più bella del mondo non dovete fare altro che collegarvi al nostro profilo Instagram e gustarvi le stories che pubblicheremo dal 13 al 17 giugno.