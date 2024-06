Il mese di maggio è stato negativo per il mercato dell'auto in Italia. Secondo i dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le auto immatricolate sono state 139.581 immatricolazioni, con una flessione del -6,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il totale delle immatricolazioni da gennaio ha così raggiunto le 726.311 unità che, a fronte delle 702.423 del pari periodo 2023, significa un incremento pari al +3,4% su base annua, che però rispetto al periodo pre-Covid è un -20,4%.

Tutti numeri che confermano il clima di stallo nell'attesa dei nuovi incentivi auto 2024, a lungo promessi e disponibili solo a partire dal primo giugno e già finiti per le elettriche.

La piattaforma in cui i concessionari possono prenotare gli incentivi è stata aperta questa mattina alle 10. A metà pomeriggio, come si legge in una nota del Centro Studi Promotor, ha fatto registrare prenotazioni per il 66,6% dei fondi disponibili per le auto elettriche (emissioni da 0 a 20 grammi di CO2 per chilometro), per il 21,8% dei fondi disponibili per le auto endotermiche con emissioni da 61 a 135 grammi di CO2 per chilometro e soltanto per il 4,2% per le ibride (emissioni da 21 a 60 grammi di CO2 per chilometro).

Verso sera i fondi degli incentivi per le auto elettriche sono finiti e in una nota l'UNRAE ha scritto di aver appreso "con sorpresa" che "non sono stati resi disponibili tutti i fondi previsti per le auto: mancano ben 178,3 milioni. Per farlo sarà adesso necessaria l’emanazione di un DPCM apposito, che auspichiamo avvenga nel più breve tempo possibile, per evitare l’ennesimo periodo di incertezza che si prospetta per il mercato".

Le alimentazioni più vendute

Come c'era da aspettarsi, in attesa degli incentivi auto 2024 le elettriche a maggio hanno perso molto (-18,9%), con una quota ridotta al 3,6% (i primi cinque mesi dell’anno si chiudono a -19,8%, con una quota del 2,9%). Ancora peggio sono andate le ibride plug-in: -32,7% (quota 3,2%). Il calo da inizio anno è quindi del -25,8% (quota 3,2%).

Le auto ibride hanno continuato a resistere, con un +7,7% e una rappresentatività al 40%, mentre quelle a benzina sono salite del +4,4% (quota 32,1%). Nel cumulato sono salite rispettivamente del 13,3% (quota 38,8%) e del 15,4% (quota 31,3%).

Le auto diesel hanno proseguito la discesa chiudendo maggio con un -30,8% e una rappresentatività del 14,4%, mentre nel periodo gennaio-maggio il disavanzo si è attestato a -21,3% (quota 14,8%). Le GPL e le auto a metano hanno ceduto rispettivamente il 27,3% e il 13,9% con quote al 6,6% e 0,1%.

Le auto ibride più vendute a maggio 2024

Fiat Panda

Fiat Panda (8.762) Toyota Yaris Cross (3.329) Lancia Ypsilon (3.274) Toyota Yaris (2.784) Ford Puma (2.246) Kia Sportage (1.853) Nissan Qashqai (1.841) Fiat 500 (1.480) Toyota CH-R (1.324) Jeep Avenger (1.320)

Le auto a benzina più vendute a maggio 2024

Citroen C3

Citroen C3 (3.437) MG ZS (2.842) Volkswagen T-Roc (2.509) Opel Corsa (2.481) Volkswagen T-Cross (2.423) Jeep Avenger (2.257) Toyota Aygo X (2.199) Peugeot 208 (1.996) Hyundai i10 (1.932) Renault Clio (1.441)

Le auto diesel più vendute a maggio 2024

Audi Q3

Audi Q3 (1.530) Volkswagen Tiguan (1.357) Peugeot 3008 (1.013) Jeep Compass (988) Mercedes GLA (831) Citroen C3 (754) Volkswagen T-Roc (718) Alfa Romeo Tonale (668) BMW X1 (641) Dacia Duster (623)

Le auto GPL più vendute a maggio 2024

Dacia Sandero

Dacia Sandero (2.062) Renault Captur (1.069) DR 5.0 (975) Renault Clio (910) Dacia Duster (642) Lancia Ypsilon (476) Kia Picanto (413) DR 6.0 (391) Kia Sportage (389) Dacia Jogger (339)

Le auto elettriche più vendute a maggio 2024

Tesla Model 3

Tesla Model 3 (682) Tesla Model Y (378) Renault Twingo (264) Audi Q4 (255) MG 4 (244) BMW iX1 (230) Fiat 600 (206) Renault Scenic (201) Volvo EX30 (183) Jeep Avenger (179)

Le auto ibride plug-in più vendute a maggio 2024

Audi Q3 plug-in

Audi Q3 (290) Cupra Formentor (287) Volvo XC60 (276) Ford Kuga (256) BMW X1 (245) Toyota C-HR (165) Audi Q5 (155) Porsche Cayenne (154) Peugeot 3008 (145) Mercedes GLC Coupé (144)

Le auto a metano più vendute a maggio 2024

Volkswagen Polo