Lamborghini Revuelto, Tesla Model S Plaid, Mercedes-AMG One, Koenigsegg CC850... All'elenco delle hypercar da 1000 CV (o più) si aggiunge un nome: Naran. In realtà se ne sente parlare già da un po'. La Naran hyper coupé infatti era stata presentata dalla giovanissima casa automobilistica britannica Naran Automotive alla fine di novembre 2020.

E' la prima auto realizzata da questo marchio e le informazioni appena rilasciate ufficialmente dicono che sarà assemblata in 39 esemplari e ciascuno costerà almeno 2 milioni di euro (come al solito la cifra lievita in base alle richieste di personalizzazione e quindi ai materiali prescelti).

Design d'autore

Le informazioni sulla Naran hyper coupé sono ancora poche, ma dalle immagini che abbiamo si vede una linea affilata e aerodinamicamente sostenuta dalla grande ala posteriore. A disegnarla sono stati Ameerh e Jowyn Wong, della WYN Design, gli stessi esperti di design che hanno dato vita alla silhouette della De Tomaso P72 e dell'Apollo Intensa Emozione.

De Tomaso P72 Apollo Intensa Emozione Naran hyper coupé

Trattandosi di una hyper coupé da milioni di euro ogni elemento sarà personalizzabile e, stando alla Naran Automotive, le "prime richieste" riguardano l'uso di dettagli in marmo e granito e finiture in foglia d'oro. Il prototipo di lancio ha invece una finitura esterna e un abitacolo in stile rubino, con accenti in oro.

Quali prestazioni?

"Le nostre auto vogliono offrire ai clienti una sartorialità senza pari e prestazioni intense - dice Ameerh Naran, fondatore e ceo di Naran Automotive -. Superando tutto ciò che hanno sempre sognato in una vettura, nel senso dell'estetica, del lusso e delle esperienze di guida".

Naran hyper coupé, il generoso alettone Naran hyper coupé, gli interni

Le informazioni però sono al momento pochissime. Sappiamo che monta un propulsore V8 biturbo da 5,0 litri con una potenza di 1.000 CV, ma non abbiamo altri dati. A bordo possono salire quattro passeggeri, ma per sapere come va dovremo tutti aspettare.