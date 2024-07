Prenotare l'auto online sta diventando sempre più comune e, da oggi, anche Dacia ha deciso di lanciare una piattaforma ad hoc per venire incontro alle esigenze dei clienti.

Attenzione, non si tratta di un servizio che va a sostituire l'esperienza della concessionaria, ma di un extra che potrebbe far molto comodo, per esempio, se si vuole bloccare il prima possibile una specifica auto - magari una pre-configurata in pronta consegna - prima che qualcun altro possa approfittarne.

Il servizio si chiama DOBA (DACIA Omnichannel Business Acceleration) e permette, almeno in questa prima fase di lancio, di prenotare online le nuove Dacia Duster e Spring. Più avanti poi il servizio verrà allargato a tutta la gamma.

Dacia Duster (2024)

Come prenotare una Dacia online

È tutto molto semplice e intuitivo. Ecco come fare passo dopo passo:

Per prima cosa bisogna accedere al sito www.dacia.it, selezionare il modello di interesse e decidere se configurare da zero l'auto o scegliere tra alcune configurazioni proposte che garantiscono la consegna prioritaria.



Creare un account personale sul sito Dacia che permetterà, in seguito, di monitorare lo stato di avanzamento dell'ordine.



Scegliere la concessionaria presso cui si desidera effettuare acquistare l'auto. Una volta richiamati dal servizio clienti per pianificare l'appuntamento: è qui che avverrà fisicamente il perfezionamento del contratto.



Pagare 150 euro per il servizio di prenotazione, cifra che verrò poi restituita al momento della firma del contratto

La prenotazione online garantisce all’utente il diritto ad avere al momento dell’ordine le stesse condizioni di acquisto presenti al momento della configurazione on line. In caso si decidesse di acquistare una nuova Duster, inoltre, questo servizio garantisce la priorità di consegna rispetto ad un ordine standard se il Cliente sceglie la propria auto tra una delle pre-configurazioni presenti sul sito.