I motori a combustione probabilmente ci faranno compagnia ancora per molto tempo. Case automobilistiche come Toyota hanno annunciato nuovi investimenti per quelli a benzina, mentre aziende intraprendenti come Avadi li stanno riprogettando radicalmente per un futuro più sostenibile.

Il nuovo prototipo di Avadi reimmagina il rotativo, sostituendo il Dorito rotante con un pistone rotante.

Com'è fatto

Il motore a quattro tempi da 0,25 litri ha due bielle indipendenti e autobilanciate che collegano il singolo pistone rotante a una coppia di pignoni che lavorano a forbice per facilitare la rotazione.

I pignoni si muovono su una corona dentata fissa nel basamento, in questo modo il motore è più leggero e potente avendo meno della metà delle parti mobili di un motore tradizionale.

Anche per le elettriche

Avadi immagina che il motore, che ha una cilindrata scalabile, possa essere un generatore di energia a bordo di veicoli elettrici. Con il rallentamento delle vendite di questi mezzi, le case stanno lanciando nuovi ibridi che utilizzano generatori di bordo, come la Mazda MX-30 o il Ram 1500 Ramcharger.

Mazda utilizza un motore rotativo da 0,83 litri che eroga oltre 70 CV per ricaricare la batteria; Ram ha installato un V-6 da 3,6 litri e 176 CV sul suo pick-up ibrido.

Il motore di Avadi è per ora solo un prototipo, ma l'obiettivo è produrlo per alimentare, oltre alle auto, anche moto, droni, tosaerba e tanto altro.