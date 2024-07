Immaginate di volere un'utilitaria di segmento B non troppo piccola ma nemmeno troppo grande, con un motore full hybrid in grado di farvi consumare poco in ogni condizione di marcia ma soprattutto in città, con cinque posti comodi e tanta tecnologia di bordo.

Fino a qualche anno fa l'unica risposta a questa domanda era la Toyota Yaris, la regina del segmento inseguita, da non molto tempo, dalla sua prima concorrente diretta con lo stesso livello di elettrificazione, la Renault Clio E-Tech.

Nel corso del 2024, però, alla giapponese e alla francese si è avvicinata anche una nuova agguerrita concorrente: si chiama MG3 e viene dalla Cina, seppur con un marchio inglese sul cofano. Con dimensioni molto simili, abbiamo deciso di mettere contro le due orientali in questo nuovo confronto. Mettetevi comodi perché di cose da dire ce ne sono davvero tante.

Esterni

Partendo come sempre dagli esterni, la MG3 ha linee ispirate ai modelli più grandi della gamma del produttore anglo-cinese, come i SUV ZS e HS. In particolare questa somiglianza la si può notare nel frontale, caratterizzato da una grande calandra e da fari dal look aggressivo.

In generale, le fiancate sono molto alte e ospitano cerchi in lega con disegno a doppia razza di medie dimensioni. Al posteriore, invece, i designer hanno optato per la via della razionalità, con linee semplici e con fanali a sviluppo orizzontale e grafica interna in tre dimensioni.

MG3 Hybrid + 2024 Toyota Yaris Hybrid 2024

La Toyota Yaris invece la conosciamo ormai molto bene. In vendita da diversi anni e molto apprezzata nel nostro Paese, è stata recentemente aggiornata con un lieve restyling di metà carriera che ne ha avvicinato le linee ad altri modelli del brand delle Tre Ellissi, rivedendo soprattutto alcuni dettagli estetici nei paraurti.

In generale, la piccola di casa Toyota ha linee tondeggianti proprio come la MG3, tese solo nei paraurti e abbinate anche nel suo caso a una grande calandra nera resa ancora più larga dagli inserti laterali che integrano i fendinebbia. Per entrambe i fari sono di tipo full LED e si allungano nei passaruota.

Le dimensioni sono piuttosto simili, con la MG3 che però è leggermente più lunga, anche in termini di passo.

Modello Lunghezza Altezza Larghezza Passo MG3 4,11 metri 1,50 metri 1,80 metri 2,57 metri Toyota Yaris Hybrid 3,95 metri 1,51 metri 1,70 metri 2,56 metri

Interni

Passando agli interni e parlando subito della tecnologia di bordo, sul cruscotto della MG3 troviamo un quadro strumenti digitale da 7” e un display dell’infotainment da 10,25”.

Sulla console centrale i designer hanno scelto di lasciare diversi comandi fisici per le principali funzioni di bordo, una soluzione molto utile per distrarsi il meno possibile quando si è alla guida. In mezzo ai sedili, poi, non mancano anche i tasti per le modalità di guida e un pozzetto sotto il bracciolo con soluzioni pratiche per organizzare gli oggetti.

Come abbiamo potuto vedere durante la nostra prova su strada, infine, in generale i materiali di rivestimento sono rigidi, con alcune parti più morbide al tatto sulla fascia centrale della plancia, sui sedili e dove si appoggiano i gomiti.

MG3 Hybrid+, gli interni

In occasione del lieve restyling di metà carriera, sulla Toyota Yaris ha trovato posto una una nuova strumentazione digitale con diverse dimensioni a seconda dell'allestimento scelto.

La combinazione più grande che si può avere è composta dal quadro strumenti da 12,3” con quadranti in alta definizione abbinato al sistema multimediale Toyota Smart Connect con display da 10,5 pollici, navigazione cloud based e assistente vocale “Hey Toyota”.

Toyota Yaris 2024, gli interni

Per quanto riguarda il bagaglio, infine, a vincere è la MG con ben 293 litri in configurazione 5 posti. Quello della Yaris, infatti, è un po' più piccolo, con una capacità minima di 286 litri.

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Bagagliaio MG3 7" 10,25" 293/n.d. litri Toyota Yaris Hybrid 7" o 12,3" 9" o 10,5" 286/n.d. litri

Motori

Venendo al dunque e parlando di motori, come abbiamo detto entrambe le utilitarie sono dotate di un powetrain di tipo full hybrid: la loro vera particolarità.

Partendo dalla MG3, il suo sistema si chiama Hybrid+ ed è composto da un motore a benzina, dalla trasmissione, dalla batteria da 1,83 kWh, dal motore elettrico e da un generatore.

Il motore a benzina è un 1,5 litri da 102 CV, abbinato a un cambio automatico a tre rapporti e al motore elettrico da 136 CV. Come anticipato dalla presenza del tasto dedicato sulla console centrale, il tutto può funzionare in diverse modalità, a partire dalla “EV”, in cui l’auto viaggia solo utilizzando l’unità elettrica (se la carica della batteria è sufficiente).

MG3 Hybrid+ 2024 Toyota Yaris Hybrid 2024

La Toyota Yaris Hybrid, invece, può contare su ben due motorizzazioni differenti. In occasione del restyling di metà carriera, infatti, alla già conosciuta versione da 116 CV è stata affiancata la nuova variante da 131 CV, la quale può contare su un aumento della coppia del 30% per un totale di 185 Nm (contro i 141 Nm della 116 CV).

Entrambe le auto sulla carta garantiscono consumi di carburante piuttosto bassi, con un funzionamento a zero emissioni molto ampio se la carica della batteria di bordo lo consente.

Modello Full Hybrid MG3 1.5 194 CV Toyota Yaris Hybrid 1.5 116 CV o 130 CV

Prezzi

Concludiamo il nostro confronto con il capitolo più importante, ovvero quello riguardante i prezzi. Il listino della MG3 Hybrid+ è composto da 3 allestimenti: Standard, Comfort e Luxury con prezzi di partenza rispettivamente di 19.990 euro, 21.490 euro, 23.490 euro.

La Toyota Yaris invece parte da 24.550 euro in allestimento Active motore da 116 CV e tocca i 31.700 euro per la GR Sport da 131 CV.