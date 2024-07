Lunghezza : 4,39 m

: 4,39 m Larghezza : 1,79 m

Altezza : 1,66 m

Passo : 2,67 m

Bagagliaio : 460/1.600 litri - 330/n.d. litri (versione 7 posti)

La Citroen C3 Aircross è giunta alla sua seconda generazione nel corso del 2024. Più lunga, larga e alta e ora basata sulla piattaforma Smart Car del Gruppo Stellantis, ha un abitacolo in grado di accogliere fino 7 passeggeri e può essere equipaggiata con motori termici, ibridi o 100% elettrici.

Scopriamo in questo approfondimento quanto è diventata grande nel concreto, sia in termini di dimensioni esterne che di abitabilità.

Citroen C3 Aircross 2024, le dimensioni

La Citroen C3 Aircross 2024 ha cambiato segmento, passando dall'essere un B SUV di dimensioni "giuste" a un C SUV, entrando quindi nel mondo delle auto compatte. La sua lunghezza, infatti, è stata aumentata di ben 23 cm, arrivando fino a quota 4,39 metri complessivi (il limite del nuovo segmento di appartenenza è 4,30 metri). Ma non solo.

Contestualmente, infatti, anche la larghezza è stata aumentata, arrivando a quota 1,79 metri, un valore di poco superiore a quello dell'altezza, di 1,66 metri.

Citroen C3 Aircross (2024)

Citroen C3 Aircross 2024, abitabilità e bagagliaio

Grazie alle nuove dimensioni, gli interni della nuova C3 Aircross sono ora più spaziosi e a livello di design propongono un'evoluzione di quanto già visto sulla nuova C3, con la sottile strumentazione digitale incastonata in una palpebra, in posizione leggermente rialzata. Al centro invece è presente un monitor da 10" sulle versioni più ricche, mentre sulla base si ha disposizione una staffa dove fissare il proprio smartphone, da usare come centro di controllo per musica, telefonate e navigazione.

Citroen C3 Aircross (2024), gli interni Citroen C3 Aircross (2024), i 7 posti

Come detto, una delle principali novità della seconda generazione del crossover francese è la possibilità di essere dotata anche di 2 sedili aggiuntivi nel bagagliaio per la configurazione a 7 posti, un optional che, però, toglie un po' di spazio per le valigie.

In configurazione a 5 posti, infatti, il valore minimo di carico del SUV Citroen è di 460 litri, un numero che può arrivare fino a 1.600 litri con la seconda fila di sedili ripiegati. Optando invece per i 7 posti, la capacità minima senza sedili supplementari in uso (in configurazione a 5 posti) passa a 330 litri, un valore che scende fino a 40 litri quando si estraggono i due strapuntini della terza fila.

Citroen C3 Aircross, le concorrenti con dimensioni simili

Prendendo come riferimento la lunghezza di 4,39 metri e il segmento C di appartenenza, le alternative alla nuova Citroen C3 Aircross sono molte.

La prima è sicuramente la nuova Opel Frontera basata sulla stessa piattaforma. Ampliando il campo, poi, ci sono anche la Jeep Renegade, seppur leggermente più piccola, la nuova Dacia Duster e la Skoda Karoq, quest'ultima con un bagagliaio un po' più grande.