Attualmente i seggiolini auto in vendita in Europa sono di due tipi: quelli che rispettano la normativa UNECE R44/04 del 2007 e quelli che invece seguono la UNECE R129. La prima prende in considerazione il peso dei bambini, la seconda l'altezza.

Una doppia scelta che dal 1 settembre 2024 non sarà più valida. Tra un mese esatto infatti si potranno acquistare unicamente i seggiolini auto costruiti seguendo la UNECE R129, chiamata più semplicemente i-Size. Cosa cambierà per i genitori? Vi spieghiamo tutto qui di seguito.

Seggiolini auto i-Size, il significato

Guardiamo prima di tutto cosa significa che un seggiolini auto rispetta la normativa UNECE R129, che stabilisce i parametri dello standard i-Size.

Come detto prima di tutto la regolamentazione più recente in materia di costruzione e installazione dei seggiolini per bambini in auto prevede una nuova classificazione dei dispositivi in base all'altezza, non più in base al peso del bambino, modificando anche i termini di obbligo di trasporto in senso contrario di marcia.

Se fino a oggi infatti era di 9 mesi, dal 1° settembre si allungherà fino al quindicesimo mese compiuto (o i 76 cm di lunghezza). Infine obbliga i costruttori di seggiolini a progettare modelli dotati di protezioni per l'impatto laterale più grandi e sicure.

Seggiolini auto, la normativa i-Size

Novità vanno a sommarci a quelle introdotte negli anni precedenti, dall'introduzione del sistema Isofix come standard (che vi raccontiamo in ogni nostro Perché Comprarla) e l'obbligo del terzo punto di ancoraggio anti ribaltamento per i seggiolini posizionati in senso contrario di marcia (o un cavo di fissaggio al retro dello schienale o un palo verticale che punta sul pavimento).

Normative per seggiolini Vecchia ECE R44 (venduti fino al 31 agosto 2024) Nuova UNECE R129 (venduti dal 1 settembre 2024) Classificati per Peso del bambino Altezza del bambino Obbligo di trasporto in senso contrario di marcia Fino a 9 kg di peso Fino a 15 mesi di età Obbligo di protezioni per l'impatto laterale No Si

Seggiolini auto per bambini, obbligo di sostituzione?

Con l'entrata in vigore della sola normativa i-Size chi possiede un seggiolino UNECE R44/04 dovrà sostituirlo? La risposta è no: dal 1° settembre infatti ci sarà l'obbligo di vendita di seggiolini auto omologati secondo la normativa UNECE R129. Verranno quindi stoppate produzione, distribuzione e vendita dei vecchi modelli.

Bisogna poi fare attenzione alle multe, a prescindere dalla normativa di riferimento del seggiolino auto. Viaggiare con bambini sistemati su sistemi di ritenuta non omologati o in posizione scorretta infatti prevede una sanzione pecuniaria compresa tra 80 a 323 euro, con sospensione della patente tra 15 giorni e 2 mesi in caso di recidiva nel giro di due anni.