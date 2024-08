A volte si è semplicemente fortunati e ci si trova "nel posto giusto al momento giusto". Succede anche alle auto. L'Audi 50 è stata la prima utilitaria di un costruttore tedesco a essere lanciata dopo la crisi del prezzo del petrolio del 1973. E' stata anche la base per la quasi identica Volkswagen Polo, che l'azienda di Wolfsburg ha lanciato sette mesi dopo.

Oggi, in occasione del suo 50esimo compleanno, ricordiamo la sua storia e abbiamo anche l'opportunità di dirvi come va su strada visto che i colleghi di Motor1.com Germania ne hanno potuta guidare una.

Appena quattro anni di vita

Diamo un'occhiata al passato: nel 1970 gli ingegneri dell'Audi NSU Auto Union AG, fondata nel 1969, lavorano al completamento verso il basso della gamma (composta dalle Audi 60, 75, 90 e 100), guidati dal Chief Technical Officer Ludwig Kraus.

Siamo infatti negli anni '70 e la crisi del prezzo del petrolio spinge la domanda verso le auto piccole. Oltre alla Mini del 1959, sono particolarmente apprezzate l'Autobianchi A112 (1969), la Fiat 127 (1971) e la Renault 5 (1972).

Nello stesso momento a Wolfsburg si lavora alla Golf come erede del Maggiolino e si inizia a pensare che la più piccola Audi 50 si possa ribattezzare Polo. Tra l'altro, la Golf e la 50 sono disegnate da due italiani, rispettivamente da Giugiaro e Bertone.

I primi disegni della Audi 50 risalgono infatti al 1971, quando il centro stile Audi collabora con Bertone, che incarica Marcello Gandini (firma di modelli come la Lamborghini Countach o la Lancia Stratos) del progetto. All'interno del centro stile Audi, invece, il compito di disegnare la futura utilitaria è diviso fra due squadre di designer, entrambe guidate da Georg Bertram.

Audi 50, gli interni Audi 50 (1974-1978)

Secondo Audi la chiave del successo dell'Audi 50 è il motore montato trasversalmente, unito alle dimensioni contenute (è lunga tre metri e mezzo). La 50, che pesa solo 685 chilogrammi, viene lanciata in due versioni: Audi 50 LS da 50 CV e Audi 50 GL da 60 CV, entrambe con motore da 1,1 litri. La 50 LS raggiunge i 142 km/h, la GL i rispettabili 152 km/h.

La "piccola Audi" viene inizialmente progettata e sviluppata a Neckarsulm, poi viene costruita nello stabilimento Volkswagen di Wolfsburg. Quando nel 1975 inizia la produzione della Volkswagen Polo sono state assemblate esattamente 43.002 Audi 50.

L'uscita di scena avviene nel 1978, proprio per lasciare spazio alla Polo, con 180.828 esemplari prodotti. Per vedere un'altra "piccola" Audi bisognerà aspettare il 1999, quando nasce la A2.

Le impressioni di guida di Motor1

Trovare un'Audi 50 è faticoso tanto quanto riuscire a rimediare dei pezzi di ricambio. I nostri colleghi di Motor1 Germania però ci sono riusciti e salendo a bordo hanno trovato sedili piuttosto morbidi, a causa dell'età, e plastiche non più molto solide; c'era però un contagiri, che una volta non era di serie nella versione LS oggetto della prova.

Audi 50 (1977), la prova di Motor1.com

Il nostro collega, tuttavia, l'ha usato poco, visto che il motore a benzina da 1,1 litri con albero a camme in testa, ha raccontato, "fa sentire chiaramente e acusticamente quando è il momento di inserire il cambio a quattro rapporti". L'auto è sembrata più veloce di quanto non sia, anche perché, con i suoi 720 kg, non pesa quasi nulla. Non a caso l'Audi 50 è stata attiva anche nel motorsport.

Tutto sommato, quindi, la piccola tedesca ha saputo regalare emozioni ancora oggi, facendo ricordare a fatica tutti gli anni sulle spalle.