Dalla Toyota GR GT3 Concept alla Lexus LFR. Sarà questo il destino del prototipo mostrato al Tokyo Auto Salon del 2022, che darà vita all'hypercar erede della Lexus LFA. Un'eredità pesante per il brand giapponese, che su questo modello baserà anche la RC F GT3, l'auto da corsa che prenderà parte alla stagione 2026 del WEC.

I lavori sulla super sportiva procedono a pieno ritmo e a dimostrarlo c'è un nuovo video spia pubblicato su X.

Alla prova del Fuji

Ripresa durante i test in Giappone presso il Fuji Speedway, la misteriosa coupé è messa alle corde dagli sviluppatori. Tuttavia, a differenza del prototipo, si nota l'assenza dell'enorme alettone posteriore, così come quella degli scarichi laterali. La vettura di serie, quindi, pare essersi più "civilizzata" rispetto al concept, anche se le prestazioni dovrebbero essere sempre molto interessanti.

Per quanto riguarda la motorizzazione dell'ammiraglia sportiva, secondo alcuni rumors dovrebbe esserci un V8 biturbo. La potenza e le prestazioni nel dettaglio restano un mistero, ma diamo per scontato che questo modello sarà più performante della leggendaria LFA, che era equipaggiata con un V10 da 560 CV.

I dubbi sul nome

Riguardo al nome, sappiamo che il Gruppo Toyota ha registrato il marchio "LFR" per l'Europa, ma il management della Casa non ha ancora confermato ufficialmente se il modello si chiamerà davvero LFR o se verrà rispolverata la sigla LFA.

Toyota GR GT3 Concept

Non dovremo attendere molto, però, per scoprire maggiori dettagli. Se si considera che l'auto da corsa verrà presentata nel 2025, nello stesso momento (o pochi mesi dopo) Lexus dovrebbe presentare la LFR, che - al pari della LFA - potrebbe essere prodotta in tiratura limitata e diventare così il desiderio di pochi fortunati collezionisti.