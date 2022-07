L'immaginario collettivo degli amanti delle auto ad alte prestazioni è da sempre legato alla Lexus LFA, un progetto eccezionale voluto da Akio Toyoda, che rivelò la purezza degli ingegneri giapponesi nel proporre un'auto con un V10 di 4,8 litri in posizione anteriore-centrale sviluppato insieme a Yamaha, trazione posteriore e schema transaxle, bilanciamento dei pesi 50:50.

Insomma, un'auto che - fin dal suo debutto - divenne un'icona e che, come anticipato da Lexus stessa qualche mese fa, verrà riproposta nel 2030 in versione elettrica. Successivamente però qualcuno aveva parlato della possibilità di vedere, nel 2025, una versione mossa da un motore V8. Quelle voci ora sono tornate alla ribalta con nuovi interessanti elementi.

Motore figlio della LC

Fino a oggi non sono state svelate molte informazioni in merito, ma secondo quanto riferito recentemente da magazine Giapponese Mag-X, la prossima Lexus LFA avrà anche un'incarnazione elettrificata, con alla base il propulsore che ha equipaggiato finora la conturbante LC.

Il motore V10 della Lexus LFA prodotto da Toyota-Yamaha

Si tratta di un'unità bi-turbo in grado di sviluppare circa 600 CV di potenza massima. A ben vedere questa non è una notizia di primo pelo: già nel 2020 alcuni rumors avevano accostato la nuova Lexus LFA al motore della LC500, senza però trovare seguito, tanto più che in molti avevano pensato a una evoluzione della LC nel futuro prossimo.

L'originale Lexus LFA

Quale piattaforma?

Al netto dei rumors, sarà interessante capire se la piattaforma su cui nascerà sarà o meno la TNGA-L che equipaggia già la LC, oppure se verrà sviluppato qualcosa di nuovo. Sarà verosimilmente molto difficile però rivedere quel capolavoro che era il telaio interamente in fibra di carbonio della LFA originale.

Nel frattempo, la Lexus Electrified Sport Concept - quella che dovrebbe essere la base per la futura LFA - farà il suo debutto negli Stati Uniti al concorso di eleganza di Pebble Beach. Che possa essere la location ideale per il preludio a qualche grande annuncio? Non resta che aspettare.