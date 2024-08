Con la disponibilità dell’Ecobonus anche per le ibride plug-in si può accedere ad offerte interessanti, per esempio con la formula IdeaFord estesa su tutta la gamma: prendiamo il caso della Ford Kuga 2.5 Benzina Plug In Hybrid a trazione anteriore e da 243 CV fino a fine agosto.

Questa Ford Kuga, recentemente rinnovata, in allestimento Titanium ha un prezzo di listino di 41.750 euro, che si riducono a 39.500 euro con lo sconto della Casa; se però si ha disposizione un usato da rottamare fino a Euro 2, il prezzo si riduce di altri 11.000 euro, partendo quindi da 28.500 euro.

Il finanziamento prevede un anticipo di 5.500 euro e 36 rate mensili da 108,60 euro (TAN 5,95%, TAEG 7,11%), più una quota finale, che è anche Valore Futuro Garantito, di 23.797,5 euro.

Per i tre anni di rate, il limite di percorrenza è di 30.000 km, con un costo di esubero di 0,20 euro/km, da pagare in caso di restituzione o sostituzione. L'offerta è naturalmente soggetta alla disponibilità del fondo statale per l’Ecobonus.

Vantaggi

Il primo vantaggio è sicuramente la riduzione del prezzo di partenza: grazie agli ecoincentivi e agli incentivi Ford si superano i 13.000 euro di sconto, e la Kuga costa come un modello di categoria inferiore. Anche la rata mensile è molto bassa, con un buon tasso di interesse.

Svantaggi

C’è un anticipo da pagare di 5.500 euro, e nell’esempio non vengono descritti eventuali servizi aggiuntivi.

In sintesi