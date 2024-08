L'aurora boreale ha avuto un anno molto intenso, con il nostro sole iperattivo che ha creato un vero e proprio spettacolo di luce.

Mercedes-Benz ha cercato di catturare questo stupore e meraviglia presentando un'edizione speciale della Maybach S 680 che debutta oggi a Pebble Beach.

La Classe S di Maybach ispirata all'aurora boreale

Si chiama Mercedes-Maybach S 680 Edition Nordic Glow e i designer del programma di personalizzazione Manufaktur dell'azienda si sono ispirati all'aurora per realizzare questa berlina in edizione limitata.

Mercedes-Benz Mercedes-Maybach S 680 Edition Nordic Glow, la vista posteriore

La S 680 è caratterizzata da un'esclusiva verniciatura bicolore, il Northern Lights Violet Metallic su Moonlight White Metallic, e da finiture cromate scure del Maybach Night Series Design Package. I cerchi a più razze da 21 pollici in stile champagne-flute aggiungono ancora più classe.

Ci sono anche i "flute" per lo champagne

I designer Mercedes si sono occupati dell'abitacolo utilizzando pelle Nappa Rose Gray cucita a mano con cuciture a contrasto Amethyst Grey. Questo trattamento di pelle e cuciture ricopre il volante, i tavolini ribaltabili dei sedili posteriori e i cuscini. Si fonde con le finiture Manufaktur in noce scuro a grana naturale, disposte a spina di pesce.

Mercedes-Maybach S680 Edition Nordic Glow, i sedili posteriori

Il logo Mercedes-Maybach adorna i tappetini a pelo alto e i tappetini del bagagliaio, con profili in pelle Nappa Rose Gray. Un badge "Edition Nordic Glow 1 of 50" si trova sulla console centrale. Sul retro, l'Executive Rear Seat Package Plus aggiunge portabicchieri riscaldati e raffreddati, un frigorifero e flute di champagne.

Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Mercedes produrrà solo 50 di queste berline, tutte esclusive per il mercato statunitense, che arriveranno ai concessionari nel corso dell'anno con un prezzo di partenza di 340.150 dollari, vale a dire poco più di 308.000 euro al cambio odierno. Non si fa menzione di eventuali aggiornamenti del gruppo propulsore. La S 680 monta un motore V12 biturbo da 6,0 litri con una potenza di 612 CV.