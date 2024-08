Alain Delon, uno dei più grandi attori francesi della storia, si è spento pochi giorni fa all'età di 88 anni. Senza dubbio ha lasciato un vuoto nel panorama cinematografico, ma anche in quello automobilistico, dove ha dato il suo "piccolo" contributo. Oltre ai suoi ruoli iconici al volante della Citroen DS e dell'Alfa Romeo Giulietta Spider, rispettivamente nei film "Frank Costello faccia d'angelo (Le samouraï)" del 1967 e "Delitto in pieno sole (Plein soleil) del 1960, Delon ha posseduto alcuni veicoli leggendari.

I lettori più attenti già conosceranno la sua Mercedes-Benz 300 SL Roadster, ma l'attore aveva un debole per le Ferrari e un forte legame con Maranello. Infatti, amicizie personali a parte, ha guidato una delle rare Ferrari 250 GT SWB California Spider che sono state costruite negli Anni '60.

Un forte legame con Maranello

Molto legato al marchio del Cavallino Rampante, negli anni '90 e 2000 Alain Delon è diventato amico del numero uno della Formula 1 Jean Todt. Non solo, l'attore è stato anche molto vicino ad Alain Prost (quattro volte campione del mondo) e, durante un Gran Premio, ha detto:

"Sono venuto a sostenere il mio amico Alain, il che è abbastanza normale perché sono ferrarista e francese".

Essere così vicino ai vertici Ferrari ha significato anche esserne cliente. Alla fine degli anni Ottanta Alain Delon ha comprato una Testarossa, ma aveva già guidato una Ferrari, per la precisione una delle pochissime 250 GT SWB California Spider del 1963.

La leggendaria Ferrari di Alain Delon

Insieme per poco

Sebbene questa cabrio (con carrozzeria blu scuro e interni in pelle nera) sia una delle più belle del XXesimo secolo, è stata utilizzata poco da Alain Delon, per lo più sulle strade americane nei dintorni di Los Angeles.

Molti anni dopo è stata ritrovata in perfette condizioni all’interno di una fattoria appartenuta al collezionista Roger Baillon al tempo caduto in disgrazia. E' così che nel 2015 Artcurial ha colto tutti di sorpresa al Rétromobile Show offrendo questa Ferrari all'asta per 9,5-12 milioni di euro. Alla fine, dopo aver trascorso anni ferma in un fienile, è stata venduta per 16.288.000 euro.