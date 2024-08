Le garanzie fornite dalle Case auto sono piuttosto standard in tutto il settore. Di solito, la copertura va da 2 a 7 anni, con un minimo di 40.000-50.000 km fino al chilometraggio illimitato. Per Costruttori come Ferrari, però, sono necessarie garanzie diverse.

I modelli del Cavallino Rampante presentano caratteristiche speciali e ciò si riflette sulla garanzia stessa. Dopo decenni di speculazioni, Ferrari ha fatto chiarezza su ogni aspetto, anche su cosa occorre esattamente per ottenere la certificazione "Classiche".

La garanzia base

Prima di tutto, i programmi di garanzia e di certificazione sono diversi a seconda dei modelli e delle esigenze dei clienti. Infatti, il brand offre tre diversi tipi di garanzia, che vanno dalla garanzia del produttore per le auto nuove fino alla copertura specializzata per le batterie ibride di auto come LaFerrari e SF90 Stradale.

Ferrari 12Cilindri

Come ogni marchio, anche Ferrari offre una garanzia di fabbrica per tutte le sue nuove vetture stradali, indipendentemente dal prezzo o dalla rarità. E come la maggior parte dei produttori, la garanzia di fabbrica copre per tre anni, salvo l'usura regolare. Ma le similitudini finiscono qui.

Mentre la maggior parte delle garanzie ha un limite di chilometraggio, quella Ferrari non lo ha. Infatti, si tratta di una garanzia a chilometraggio illimitato. Ciò significa che, in teoria, il proprietario di una nuova Ferrari può percorrere centinaia di migliaia di chilometri nell'arco dei primi tre anni ed essere comunque coperto per qualsiasi guasto.

Ovviamente la copertura completa dipende dal rispetto di rigorose procedure di manutenzione eseguite presso centri di riparazione certificati Ferrari.

E una volta terminata la garanzia?

Dopo la scadenza della garanzia di fabbrica, la Ferrari vi venderà un'estensione di garanzia chiamata Extended Coverage Plus. Si tratta di un'estensione di quattro anni, che non riguarda - al pari della garanzia standard - i materiali soggetti a usura come freni e pneumatici.

È da notare come non tutte le Ferrari usate possono beneficiare dell'Extended Coverage Plus. Per essere idonea, la Ferrari deve avere meno di 15 anni e meno di 75.000 chilometri al momento dell'acquisto.

Quasi tutte le Ferrari moderne possono essere abbinate al programma Extended Coverage Plus. Tutte le versioni della 488, della Portofino, della F8, della SF90, della 296, della 812, della Roma e della Purosangue sono idonee. Anche auto come LaFerrari e Monza possono ottenere la copertura estesa. Solo alcune Ferrari della serie limitata, come la Daytona SP3, non hanno diritto alla copertura.

Ferrari non comunica i prezzi del programma Extended Coverage Plus, affermando che, in ultima analisi, il prezzo dipende dal concessionario.

I casi speciali

C'è poi la "Power15", un pacchetto di manutenzione destinato alle Ferrari fino a 15 anni di età e con un massimo di 90.000 o 120.000 km, a seconda del modello. Questa garanzia riguarda aspetti come il sistema di raffreddamento e iniezione, il motore, l'impianto frenante, l'aria condizionata, le componenti elettriche, l'hard top retrattile, il sistema di scarico, il cambio e la trasmissione.

Ferrari SF90 XX

Il pacchetto comprende anche le batterie di auto ibride plug-in come la SF90 e la 296 GTB.

I tre livelli di certificazione

Il primo livello di certificazione si chiama "Ferrari Approved". Non si tratta di un vero e proprio riconoscimento, ma di un programma di usato certificato, in cui i concessionari eseguono un controllo in 101 punti e verificano la storia della vettura.

In questo caso, Ferrari ripara o sostituisce ogni componente usurata o rotta.

Il "Certificato Premium" è un certificato di autenticità che attesta come l'auto sia stata "aggiornata" coi ricambi più recenti e revisionata da tecnici qualificati. Per ottenerlo, l'auto non deve essere modificata e deve essere in buono stato.

Tutti le componenti obsolete devono essere sostituiti dalla fabbrica con versioni migliori e il proprietario deve aver proceduto a risolvere tutti gli eventuali richiami del proprio modello.

Il certificato è gratuito, ma si può ottenere solo quando l'auto ha almeno 10 anni d'età.

1992 Ferrari F40

"Ferrari Classiche" è l'ultima forma di autenticità per una Ferrari. Disponibile solo quando un'auto raggiunge i 20 anni di età, è il massimo riconoscimento per una Rossa.

Prima di emettere il certificato, Ferrari esamina cinque aree chiave: numero di telaio, numero di carrozzeria, numero di motore, numero di cambio e numero di asse posteriore. Un'auto può ottenere la certificazione Classiche solo se tre di questi numeri su cinque sono originali. Inoltre, vengono verificati l'originalità e il buon funzionamento di una serie di componenti diversi.

Le riverniciature sono consentite, a condizione che il nuovo colore di vernice sia stato offerto per la vettura in quel periodo.

Ferrari afferma che la certificazione Classiche può costare da 3.000 a 18.000 euro, senza contare gli interventi necessari per riportare la vettura allo stato originale. Se l'auto ha già un certificato Premium, la certificazione Classiche può essere concessa gratuitamente.

A seconda dell'età e dell'importanza storica del modello, è necessario effettuare delle ricerche per verificare l'autenticità della vettura. In alcuni casi, la Ferrari si spinge fino a eseguire controlli metallurgici e dimensionali completi del telaio per assicurarsi che corrisponda ai documenti storici dell'azienda.