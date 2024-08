Mettersi fuori dai cancelli di Maranello è sempre una buona idea. Da lì infatti transitano Ferrari a ogni ora, modelli pronti per essere consegnati ai clienti o muletti di auto ancora da presentare. A questo secondo gruppo appartiene la nuova hypercar Ferrari ripresa in video e pubblicata sul canale Youtube Varryx.

Un prototipo che, a differenza delle altre volte, è sì camuffato ma monta la carrozzeria definitiva. Nessun elemento posticcio a confondere le forme dunque.

Figlia de la Sarthe

Trattandosi di una hypercar le forme della prossima Ferrari sono tirate ed estreme, a beneficio dell'aerodinamica che - come si conviene a modelli del genere - sarà curata fin nel minimo dettaglio e dovrebbe sfruttare elementi attivi.

Ci sarà anche un maxi alettone, visto nelle foto spia pubblicate tempo fa, riservato probabilmente alla versione ancora più estrema dedicata al solo uso in pista.

Il video spia della hypercar Ferrari (a partire da 13:20)

A livello meccanico non ci sono dettagli ufficiali ma con ogni probabilità la prossima hypercar Ferrari, erede diretta della Ferrari LaFerrari, sfrutterà il powertrain della 499P, vincitrice delle ultime due edizioni della 24 Ore di Le Mans. Niente V12 né V8 quindi, ma un V6 abbinato a unità elettriche, per toccare (pare) i 1.300 CV. Nascerebbe così la Ferrari più potente della storia.

Come da tradizione per i modelli più estremi di Maranello la produzione sarà limitata - dicono 600 unità - con prezzo che potrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni di euro. Mettete pure via il libretto degli assegni: pare infatti che siano già state tutte vendute.