Collegandosi al sito ufficiale Ferrari e andando a spulciare la lista delle auto in vendita si potrebbe rimanere forse spaesati: ben 9 modelli, ai quali aggiungere le 4 Serie Speciali basate su SF90 e 812. Il totale è 13, esattamente come un marchio generalista come Fiat. Con listini decisamente differenti.

Ora però il Cavallino Rampante è arrivato il momento degli addii. Come comunicato nel documento pubblicato in occasione della conferenza stampa sui risultati del secondo trimestre 2024 - +2,7% di immatricolazioni rispetto all'anno precedente - in quel di Maranello si stanno preparando per dire addio a quattro modelli: Roma e 812 Competizione sono vicine alla fine del ciclo vita, SF90 Stradale e 812 GTS sono invece ormai già giunte alla fine della produzione.

Meritata pensione

Si tratta di addii a modelli iconici. La Ferrari 812 ha rappresentato la continuità del motore V12 Ferrari mentre la SF90 ha avuto il compito di trasportare la Casa nel mondo dell'ibrido plug-in di serie, dopo il primo approccio firmato dalla LaFerrari, esclusivissima hypercar a tiratura limitata. La Roma invece ha celebrato il legame tra il Cavallino e la Dolce Vita, una GT V8 elegante e sportiva. La fine produzione in questo caso dovrebbe riguardare unicamente la coupé, mentre la spider dovrebbe continuare per almeno due anni.

Ferrari 812 Competizione Ferrari Roma

Cosa verrà dopo

Detto addio a una Ferrari, bisogna prepararsi per accoglierne un altra. Quali saranno quindi i prossimi modelli? L'erede della 812 già la conosciamo: si chiama Ferrari 12Cilindri e già nel nome dichiara cosa la muove. Per lei il V12 è stato ulteriormente ritoccato e ora arriva a quota 830 CV. Il tutto rigorosamente senza sovralimentazione.

Per quanto riguarda la SF90 Stradale i muletti della sua erede sono su strada già da un anno. Non si conoscono naturalmente nome né specifiche tecniche, anche se è facile immaginare la presenza di un powertrain plug-in con potenza superiore a 1.000 CV. Ah, dimenticavamo: se la SF90 "normale" è arrivata al momento dei saluti la sua versione più estrema - la SF90 XX - è destinata a essere prodotta ancora per un po'.

Le foto spia dell'erede della Ferrari SF90 Stradale Il nostro render della prima Ferrari elettrica

Infine nulla sappiamo circa l'erede della Roma. Non c'è traccia né di spy photo né di rumors.

Nel 2025 poi le novità Ferrari saranno epocali: da una parte la nuova hypercar, erede spirutuale di F40, F50, Enzo e LaFerrari, dall'altra il debutto della prima Ferrari elettrica. Novità "alla spina" che continueranno a essere affiancate da modelli puramente termici.