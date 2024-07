Le Ferrari sono uniche anche dal punto di vista industriale. Ce lo ricorda Benedetto Vigna, Chief Executive Officer di Ferrari. "Il concetto di piattaforma, che è tipico nelle società che producono auto di massa, in Ferrari non si applica".

Una puntualizzazione importante per spiegare il senso strategico della nuova fabbrica inaugurata a Maranello lo scorso 21 giugno e ribattezzata "e-building".

Torniamo a parlarne pubblicando questa intervista esclusiva realizzata da Motor1.com all'interno del nuovo stabilimento in cui il numero uno del Cavallino ci spiega alcuni aspetti peculiari del progetto.

L'essere umano resta centrale

Il nuovo e-building di Maranello sta entrando progressivamente in funzione. Parlando di questa struttura Vigna non ha dubbi, si tratta di una fabbrica 5.0. "In genere in una Fabbrica 4.0 - ci dice - tutto ruota attorno alla tecnologia, nell'e-building Ferrari, invece, tutto ruota attorno alle persone".

Ci sono tanti robot collaborativi che svolgono i lavori più pesanti e mirano ad efficientare i processi, ma l'artigianalità resta un aspetto essenziale nella produzione Ferrari per arrivare all'obiettivo di regalare emozioni uniche.

2025: la svolta elettrica

L'e-building è la culla delle Ferrari del futuro, anche di quelle elettriche (dal 2026) e, se "è facile" fare un motore elettrico, realizzarne uno ad alte performance è tutta un'altra cosa. E' quest'ultimo l'obiettivo (sfidante) che case automobilistiche come Ferrari si stanno impegnando a raggiungere.

Allo stesso tempo, sebbene l'e-building taglierà i tempi di produzione i volumi resteranno intatti, per garantire l'esclusività di ogni supercar con lo scudetto del Cavallino Rampante.