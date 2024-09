Renault si prepara a presentare un nuovo concept basato su un modello degli anni '70. Una serie di post pubblicati su X, infatti, sembrano anticipare l'arrivo di una "show car", che sarà svelata il 4 settembre.

La foto teaser mostra un frontale squadrato con quattro fari e un'ampia griglia, coi media francesi che si tratti di un "remake" della 17.

Un esperimento sportivo

Secondo le prime informazioni, il prototipo è stato sviluppato in collaborazione col designer francese Ora Ito, che ha già lavorato con Citroën, Nike e Heineken, tra gli altri marchi.

Renault potrebbe utilizzare la concept per valutare l'appetibilità di un modello più sportivo da affiancare alla 4 e alla 5 nella sua gamma di auto elettriche dal look retrò, in modo simile a quanto fatto da Opel con la Manta GSe Elektromod.

La Renault 17 è stata prodotta dal 1976 al 1979

Il debutto vero e proprio del concept è previsto per il mese prossimo al Salone di Parigi.

L'operazione nostalgia

La Casa francese, quindi, proseguirà l'operazione nostalgia avviata dal ceo Luca De Meo da diverso tempo. Il primo modello ispirato alle iconiche Renault del passato è stato la 5 E-Tech, che richiama le forme dell'omonima utilitaria degli anni '90 e che è già stata declinata nella versione sportiva Alpine A290.

Renault 5 E-Tech Electric Renault 4EVER Trophy Blu Ile de France Nuova Renault Twingo (2026), il render di Motor1.com

I piani proseguiranno nel 2025, con la R4, che si rifà alla Renault 4 degli anni 1961-1995. Basata sul concept 4EVER Trophy, questa Renault dovrebbe avere un prezzo di partenza di circa 25.000 euro e forme da crossover.

Nel 2026, invece, sarà tempo della Twingo, che dovrebbe riprendere buona parte delle linee del concept mostrato nel 2023, il quale si basa a sua volta sulla prima generazione lanciata nel 1992. Questa dovrebbe essere la Renault elettrica più accessibile di tutta la gamma, con un listino base di circa 20.000 euro.