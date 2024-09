Ci sono novità in vista per l'Area C di Milano. E di certo non faranno piacere agli automobilisti. Stando a quanto anticipato dal sindaco Beppe Sala infatti l'ingresso nella cerchia dei bastioni diventerà a pagamento anche nei weekend. Telecamere accese anche sabato e domenica dunque.

Pensiamo di andare avanti nella direzione di estendere Area C anche nel weekend. Non è questione di fare cassa, ma di cercare di mettere in ordine un bilancio che fa sempre più fatica. E questo per un solo motivo: noi continuiamo a investire sul trasporto pubblico e stiamo ricevendo sempre meno soldi dal governo. È qualcosa sui cui bisogna riflettere perché se si invitano le amministrazioni ad andare avanti a migliorare il trasporto pubblico è chiaro che bisogna aiutarle altrimenti non ce la si fa

ha dichiarato il primo cittadino di Milano.

Area C di Milano, come funziona oggi

Attualmente l'Area C di Milano prevede l'ingresso a pagamento per alcune tipologie di auto, al costo di 7,5 euro al giorno. Ma solo dal lunedì al venerdì, con orario dalle 7.30 alle 19.30. Sabato, domenica e giorni festivi l'ingresso è gratuito per tutti.

Il cambiamento anticipato da Sala imporrà quindi di acquistare il ticket sul sito ufficiale anche durante i weekend. Non sappiamo però se nei giorni festivi come Natale rimarrà attiva la gratuità o meno. Bisogna poi sottolineare come in Area C non possano entrare determinate tipologie di auto:

Euro 0 benzina

Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel senza FAP

Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4

Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione

Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato dopo il 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4

a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2, 3

Euro 1 benzina

Lista destinata a espandersi nel corso dei prossimi anni.