Siamo negli Stati Uniti, all'inizio degli anni '60, Pontiac, uno dei Brand più forti e ben conosciuto per le sue auto sportive e prestazionali, presenta uno studio di design destinato ad anticipare le forme delle auto degli anni successivi, ovvero la Tempest Monte Carlo Concept.

Si tratta di una speedster con linea di cintura molto bassa, parabrezza e vetri laterali di piccole dimensioni e linee piuttosto classiche e anticipatrici di quelle di famosi modelli della Casa. Ripercorriamone la storia in questo approfondimento ricordando che non è mai arrivata alla fase di produzione in serie.

La storia e il progetto

All'inizio degli anni '60, l'industria automobilistica americana è in fermento. Le Case, infatti, cercano di cavalcare l'onda del boom economico del dopoguerra, offrendo vetture sempre più potenti, eleganti e innovative. Pontiac, che in questi anni fa ancora parte del gruppo General Motors (GM), è alla ricerca di nuovi modi per ampliare la sua gamma e differenziarsi dalla concorrenza.

Ed è proprio in questa cornice che nasce l'idea della Tempest Monte Carlo. Basata sulla nuova piattaforma chiamata Tempest, ideata con l’obiettivo di competere nel crescente mercato delle vetture di medie dimensioni, viene progettata come mix perfetto tra l'eleganza delle auto sportive europee e la potenza dei grandi motori americani.

Pontiac Pontiac Tempest Monte Carlo Concept 1961

La Tempest Monte Carlo Concept viene disegnata a partire da una normale Tempest degli anni '60, modificata per diventare una fastback sportiva, con linee eleganti e aerodinamiche, chiaramente ispirate al design europeo e dotata sotto al cofano di un grande motore V8.

Dalle forme fluide e affusolate, viene dotata di una griglia anteriore di generose dimensioni, abbinata a dettagli cromati scelti per trasmettere eleganza su strada e abbinati a interni lussuosi con sedili in pelle e finiture in vero legno.

Pontiac Pontiac Tempest Monte Carlo Concept 1961, gli interni

La presentazione al pubblico

La Pontiac Tempest Monte Carlo Concept viene presentata al pubblico per la prima volta nel 1961 durante il Salone dell'Auto di Chicago. Durante la kermesse, l'auto attira immediatamente l'attenzione, grazie alla sua combinazione unica di stile europeo e meccanica statunitense.

Pontiac Pontiac Tempest Monte Carlo Concept 1961, il motore a 8 cilindri

La risposta da parte del pubblico è più che positiva, ma proprio a valle del Salone General Motors comunica la decisione di interrompere il progetto a causa di alcuni dubbi sull'effettivo successo di un'auto con forme di carrozzeria così audaci e il fatto che, alla fine, potesse risultare troppo costosa da produrre.

Nonostante questo, comunque, il suo stile pionieristico negli anni successivi influenzerà altre auto del marchio, come per esempio la celebre GTO e la Firebird. L'auto è attualmente in vendita da Hunting Ridge Motors a Mt. Kisco, New York.