La Ginetta Akula è una nuova supercar britannica super leggera. Presentata per la prima volta sotto forma di concept a marzo 2019 al Salone di Ginevra, oggi viene svelata in veste ufficiale e definitiva, con le consegne ai primi clienti che dovrebbero iniziare a breve.

Se non ne avete mai sentito parlare prima d'ora, si tratta di una sportiva con motore V8 in posizione centrale e carrozzeria alleggerita con un peso di soli 1.190 kg. Scopriamo tutte le caratteristiche.

Potente e veloce

Partiamo prima di tutto dal nome. Ginetta Cars è un costruttore britannico specializzato in auto da corsa e sportive con sede a Garforth, Leeds, nel West Yorkshire. E' stata fondata dai fratelli Bob, Ivor, Trevers e Douglas Walklett e fino a oggi ha prodotto alcune tra le hypercar da pista e non più folli del pianeta.

L'Akula è ovviamente l'ultimo progetto dell'azienda. Il nome sinigica in russo "squalo" ed è stato scelto per ricondurre immediatamente gli appassionati al fatto che si tratti di un'auto altamente evoluta dal punto di vista aerodinamico.

Ginetta Ginetta Akula (2024)

La carrozzeria, infatti, in base a quanto comunicato dall'azienda, è stata testata nella galleria del vento ed è stata progettata a partire dalla vettura da corsa LMP1 Ginetta G61-LT-P1.

Come anticipato, sotto al cofano posteriore, in posizione centrale trova posto un V8 da 6,4 litri aspirato, in grado di produrre fino a 608 CV di potenza: un valore certamente non record per gli standard odierni ma molto elevato se paragonato al peso a vuoto di soli 1.190 kg, ottenuto grazie all'utilizzo di una monoscocca e di un pianale in fibra di carbonio.

Ginetta Ginetta Akula (2024)

Ma non solo. Al possente 8 cilindri, infatti, gli ingegneri britannici hanno scelto di abbinare un cambio manuale a 6 rapporti, che in alternativa opzionalmente può diventare automatico a doppia frizione a 7 rapporti. La ricetta, infine, viene condita con un impianto frenante carboceramico e con un differenziale posteriore a slittamento limitato sviluppato internamente.

Grazie alla combinazione meccanica di cui abbiamo appena parlato, la Ginetta Akula è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi, correndo fino a una velocità massima di 290 km/h.

Ginetta Ginetta Akula (2024) Ginetta Ginetta Akula (2024)

Pochi esemplari per pochi

In base a quanto specificato da Ginetta Cars, verranno prodotte solo 20 unità della Akula, che sarà costruita a Leeds nella fabbrica dell'azienda. Il prezzo per portarsi a casa un esemplare?

Circa 275.000 sterline tasse escluse, ovvero 326.601 euro e secondo l'azienda ci sono ancora alcuni esemplari "liberi".