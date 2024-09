Fiat guarda al mese di settembre con offerte che consentono di sfruttare anche gli incentivi statali, fino al loro esaurimento: ad esempio, c'è una proposta sulla recente Fiat 600 Hybrid, dotata del noto 1.2 mild hybrid da 100 CV, che è disponibile con un finanziamento promosso con lo slogan "Gli incentivi statali continuano".

Una Fiat 600 Hybrid costa 24.950 euro (IPT e contributo PFU esclusi), e il prezzo scende fino a un minimo di 18.950 euro con il finanziamento di Stellantis Financial Services: lo sconto di 6.000 euro comprende infatti 3.000 euro di incentivi statali, 1.500 euro di sconto Fiat con rottamazione, e 1.500 euro per l’adesione al finanziamento.

Ovviamente, occorre la rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 2, di proprietà del cliente o di un familiare convivente da almeno 12 mesi.

Il finanziamento non richiede anticipo, prevede un’apertura pratica di 395 euro e si sviluppa in 3 rate iniziali da 0 euro, seguite da 32 rate mensili di 250 euro (TAN 8,75%, TAEG 11,74%); ogni rata include già le spese di incasso di 3,5 euro.

Alla fine del periodo è prevista una maxi rata finale (VFG) di 16.579 euro, con un limite di percorrenza di 30.000 km, e un costo di 0,1 euro per chilometro eccedente.

Incluso nel finanziamento c’è il servizio Identicar per 12 mesi, del valore di 271 euro.

Vantaggi

Fiat propone un finanziamento pensato per cambiare auto, rottamando un usato più inquinante, senza incidere troppo sul bilancio familiare: per la 600 Hybrid non è richiesto un anticipo, c’è un importante sconto iniziale anche con incentivi statali e non si pagano le prime tre rate, mantenendo comunque la rata mensile accessibile. In più c’è il servizio Identicar per la fase iniziale del finanziamento.

Svantaggi

Il TAEG è relativamente alto (11,74%), e il limite chilometrico potrebbe essere limitante per alcuni utenti, con costi aggiuntivi in caso di superamento.

In sintesi