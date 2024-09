Servizi aggiuntivi

Polizza assicurativa Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione vita, inabilità totale permanente, perdita d'impiego o, in alternativa per qualsiasi tipologia di lavoratore, inabilità totale temporanea, con un premio di 385 euro; polizza assicurativa con garanzie Kasko Pneumatici ed Assistenza Stradale contenute nel pacchetto "Kasko e Assistenza Pneumatici Santander”, premio 33 euro. Entmbe le polizze hanno durata pari al finanziamento e sono facoltative (non incluse nel TAEG) ma comprese nell’esempio; garanzie.