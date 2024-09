L'immagine della Aston Martin Valkyrie di Fernando Alonso caricata su un carro attrezzi a Monaco sta facendo il giro del mondo, ma non è quello che sembra. La scorsa settimana, il pilota di Formula 1 (per Aston Martin) ha postato sul suo account Instagram diverse foto della consegna della sua nuova hypercar in un famoso hotel del Principato.

In quell'occasione, ha dichiarato di essere più che impaziente di poter finalmente guidare questa incredibile creazione: "È difficile spiegare a parole quanto abbia atteso questo giorno. Sedermi al volante della mia Valkyrie, un'auto su cui ho lavorato a stretto contatto con il team Q by Aston Martin, è certamente un giorno da ricordare - ha scritto Alonso -. La Valkyrie è davvero un'auto di F1 fatta per la strada, con tante conoscenze e tecnologie tratte da tutta l'esperienza di Aston Martin in pista, e non vedo l'ora di poterla provare".

Com'è andata la prova su strada

Alonso ha guidato la "sua" Valkyrie per le strade del Principato di Monaco, dove abita, e poi l'ha fatta portare via da un carro attrezzi. In rete si è così generato l'equivoco che l'auto si fosse rotta.

Un responsabile delle comunicazioni Aston Martin ci ha confermato però che non è così e che Alonso ha semplicemente scelto di farsela riportare a casa da un'altra persona.

La Hypercar, progettata e sviluppata a Gaydon in Gran Bretagna, non è infatti un'auto come le altre. Dotata di un propulsore ibrido V12 da 6,5 litri che eroga la potenza di circa 1.155 CV è bene che sia guidata solo da chi possiede una certa abilità.