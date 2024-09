L'ammiraglia 7 posti di Mazda si fa conoscere dagli automobilisti italiani in occasione del Salone Auto di Torino, in programma dal 13 al 15 settembre, con ingresso gratuito dalle ore 9 alle 23.

La nuova Mazda CX-80 è esposta in Piazza Castello insieme alla CX-60, con cui condivide la Large Platform di Mazda.

La nuova tinta Artisan Red

I colori delle Mazda sono sempre riconoscibili e la CX-80 non fa eccezione, per lei è stata messa a punto una nuova tinta chiamata Artisan Red, quarto dei colori Takuminuri. E' una tonalità che ricorda un vino stagionato ed è stata creata da artigiani grazie ad una struttura a tre strati composta da uno strato riflettente, uno strato colorato traslucido e uno strato trasparente.

La CX-80, lo ricordiamo, è disponibile con due motorizzazioni: un’unità ibrida plug-in a benzina e-Skyactiv G da 2,5 litri e quattro cilindri da 327 CV, e un’unità ibrida diesel da sei cilindri in linea e-Skyactiv D da 3,3 litri e 249 CV con tecnologia M Hybrid Boost.

Mazda La nuova Mazda CX-80 debutta al Salone Auto Torino 2024

Quanto costa

Il listino della CX-80 parte da 61.235 euro e fino al 30 settembre si può preordinare l'auto con l'offerta “Welcome Pack” che comprende: fino a 5.000 euro di vantaggio in caso di permuta/rottamazione; 1.500 euro grazie al bonus Dealers; Mazda Advantage con mini-tasso promozionale e uno speciale pacchetto accessori (battitacco illuminati, protezione vano bagagli, protezione soglia di carico, pedali sportivi in alluminio, guscio copri chiave in pelle).

Per il noleggio c'è Mazda Rent, che prevede il pagamento di un canone mensile da 520 euro + IVA. Le prime unità della Mazda CX-80 saranno disponibili in tutte le concessionarie Mazda a partire da ottobre.