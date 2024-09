Ieri, come sappiamo, è stato un giorno importante per Stellantis. Il CEO Tavares, durante il Factory Booster Day 2024 presso il Complesso Stellantis di Mirafiori, a Torino, ha rilasciato importanti dichiarazioni e ha anche comunicato di aver preso la decisione di introdurre ben 93 nuove innovazioni quest'anno.

Scopriamo meglio di cosa si tratta ricordando pure alcune iniziative introdotte del 2023.

Innovazioni importanti

Negli ultimi tre anni, in base a quanto comunicato dalla società, più di 300 proposte sono state prese in considerazione dal team di produzione di Stellantis, che ha scelto accuratamente cosa introdurre o meno nei propri processi.

Le novità introdotte nel 2023, per esempio, hanno dimostrato durante gli ultimi 12 mesi di essere davvero un aiuto fondamentale quando si parla di costruire auto, soprattutto grazie all'Intelligenza artificiale.

Secondo l'azienda, infatti, l'innovazione più importante è arrivata con l'introduzione di quest'ultima in diversi programmi informatici e non solo.

Stellantis Stellantis Factory Booster Day 2024

Tra questi, per esempio, ci sono Autodesk Construction Cloud, ovvero una piattaforma basata sul cloud che ha come obiettivo quello di efficientare i flussi di lavoro in tutte le fasi: dalla progettazione, alla pianificazione, alla costruzione, fino alla fase operativa.

Si tratta di un programma oresentato durante l’edizione 2022 del Factory Booster Day, che negli ultimi due anni ha consentito sia alle aziende fornitrici che a Stellantis stessa di "condividere e simulare simultaneamente i layout di costruzione".

Implementato per la prima volta nello stabilimento di Windsor, in Canada, per l'avvio della produzione della piattaforma STLA Large, in seguito alla notevole riduzione dei costi che ha generato è stato ampliato anche alla STLA Frame nello stabilimento di Sterling Heights, in Michigan negli Stati Uniti.

Stellantis Stellantis Factory Booster Day 2024

Ma non solo, un altro software implementato da Stellantis nei propri processi produttivi con Intelligenza Artificiale è stato GuideNow di Inbolt, una startup con sede in Francia che ha sviluppato il modo di poter sfruttare l’intelligenza artificiale per consentire ai robot di regolare la traiettoria e le operazioni in tempo reale, per evitare potenziali conflitti o impatti durante le fasi produttive e di spostamento.

Stellantis Stellantis Factory Booster Day 2024

Infine, passando agli hardware, la terza importante innovazione che bisogna menzionare sono le ruote autonome di wheel.me, una startup norvegese di robotica che ha sviluppato delle speciali ruote elettrificate per i carrelli esistenti.

Una volta installati, infatti, questi dispositivi sono in grado di trasformare i contenitori in veri e propri robot mobili autonomi (AMR), sostituendo totalmente le rotelle standard e automatizzando lo spostamento di parti o merci all’interno delle fabbriche.

Come detto l’edizione 2024 del Factory Booster Day del 18 settembre, tenutasi presso il comprensorio di Mirafiori a Torino, ha coinvolto oltre 60 nuovi partner e introdotto alcune novità che presto saranno implementate nei molti stabilimenti del Gruppo.