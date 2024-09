E’ arrivata da poco nelle concessionarie ed è già in offerta: la nuova Dacia Duster è disponibile con una promozione di finanziamento a valore futuro garantito, offerta da Mobilize Financial Services, valida fino al 30 settembre 2024, nella versione full hybrid da 140 CV.

La Dacia Duster Hybrid in allestimento Journey ha un costo di 27.900 euro, esclusi IPT e contributo PFU: con un anticipo di 5.630 euro, il finanziamento prevede 36 rate mensili da 148,82 euro (TAN 3,49%, TAEG 4,43%), oltre a una maxi rata finale di 19.530 euro.

Il limite chilometrico previsto è di 30.000 km, con un costo di 0,10 euro per ogni chilometro eccedente.

Il contratto include servizi aggiuntivi come manutenzione ordinaria con copertura dei costi di tagliandi programmati, ricambi e manodopera, protezione auto contro incendio, furto, atti vandalici, eventi naturali e rottura cristalli e GAP Insurance, con rimborso fino a 20.000 euro in caso di furto totale o distruzione del veicolo.

Non è necessario disporre di un veicolo da permutare o rottamare.

Vantaggi

Le formule di finanziamento finore proposte da Dacia continuano anche su una best seller come la Duster, nella versione completamente rinnovata e ibrida: al di là del prezzo d’attacco concorrenziale, sono da segnalare positivamente la rata mensile contenuta e l’aggiunta di numerosi servizi, quasi come un noleggio a lungo termine.

Svantaggi

Dacia difficilmente propone sconti ulteriori sul listino iniziale. Il limite chilometrico di 30.000 km potrebbe non essere sufficiente per chi percorre lunghe distanze, con costi aggiuntivi in caso di superamento.

In sintesi