Il mercato dei SUV e crossover non è fatto solo di modelli compatti o di citycar rialzate, ma anche di auto più grandi che piacciono sempre a chi ha bisogno di spazio o ha una famiglia numerosa.

A questa categoria dei nuovi C-SUV pensati per chi è in cerca di capacità di carico, ma anche di stile e tecnologia, si aggiungono ora la nuova Opel Grandland e la smart #5, accomunate da grandi dimensioni esterne, modernità di stile e motorizzazione elettrica.

In realtà la Grandland, basata sulla piattaforma multienergia STLA Medium, è disponibile anche con motore mild hybrid a benzina e plug-in hybrid, ma qui ci soffermiamo sul confronto tra le nuove elettriche di Opel e smart.

Esterni

La nuova Opel Grandland cambia look senza tradire l'impostazione del modello precedente, presentandosi comunque al pubblico con dimensioni ancora più importanti che si possono riassumere nei suoi 4,65 metri di lunghezza. Il passo misura invece 2,78 metri.

Del tutto nuovo è il trattamento del frontale con la mascherina Vizor 3D che guadagna tridimensionalità, fari Intelli-Lux Pixel Matrix HD e per la prima volta sfoggia il logo Opel illuminato, proprio come la scritta sul portellone posteriore. Esternamente spariscono poi tutte le cromature.

La smart #5 non ha invece modelli precedenti a cui ispirarsi e punta tutto su uno stile ancora più massiccio rispetto a quanto visto sulle più compatte #1 e #3, con un design imponente a metà strada tra il SUV e il fuoristrada e gruppi ottici a sviluppo orizzontale sia davanti che dietro.

Anche la lunghezza di 4,70 metri conferma il fatto che questa smart è davvero grande, al limite del segmento C. Pure il passo di 2,90 metri è superiore a quello della Grandland, mentre le altezze sono molto simili.

Opel Grandland (2024) smart smart #5

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Opel Grandland 4,65 metri 1,90 metri 1,66 metri 2,78 metri smart #5 4,70 metri 1,92 metri 1,70 metri 2,90 metri

Interni

Dentro la nuova Opel Grandland non mancano gli schermi, come dimostrato dalla strumentazione digitale da 12,3" e dal display dell'infotainment centrale da 16" orientato verso il guidatore.

La plancia a forte sviluppo orizzontale prosegue idealmente nelle portiere che hanno le bocchette di aerazione integrate e si sposa con il resto del design squadrato degli interni dove troviamo rivestimenti in materiali riciclati e sedili con certificazione AGR.

Oltre ai vari portaoggetti nell'abitacolo per un totale di 35 litri, compreso il "pixel box" illuminato per la ricarica wireless dello smartphone, la nuova Grandland vanta un bagagliaio posteriore dalla capacità massima di 1.614 litri. I sedili posteriori sono abbattibili in modalità 40:20:40.

Opel Grandland (2024), la plancia

All'interno della smart #5, votata a finiture premium e tecnologiche, troviamo un vero tripudio di display. Oltre all'head-up display a realtà aumentata da 25,6" c'è infatti la strumentazione digitale da 10,3" e due grandi display AMOLED 2.5K da 13" che si spingono in plancia fino davanti al passeggero. L'assistente vocale garantisce tempi di risposa rapidi grazie alla potenza del chip avanzato AMD V2000.

Il resto della plancia e degli interni sfrutta un design arrotondato e dettagli premium come i sedili "zero-gravity" reclinabili fino a 121 gradi, rivestiti in pelle e dotati di curtain airbag a V, e cushion airbag nonché cinture di sicurezza integrate nello schienale.

Anche dietro ci sono sedili in pelle riscaldabili, luci ambiente a LED con 256 colori e un impianto audio Sennheiser Signature Sound System con 20 altoparlanti e un altoparlante portatile. Il bagagliaio posteriore arriva a 1.530 litri di capacità massima e quello anteriore aggiunge altri 72 litri.

smart smart #5, la plancia

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Bagagliaio Opel Grandland 12,3" 16" 550/1.614 litri smart #5 10,3" 13"+13" n.d/1.530 litri (+72 litri anteriori)

Motori

La piattaforma STLA Medium definita da Opel "nativa BEV" con rete di bordo a 400 volt è la stessa della nuova Peugeot 3008 e, in base a questo e in assenza di altre info ufficiali, è possibile immaginare i tagli di batteria, le potenze e le autonomie.

Fatta questa premessa siamo in grado di stimare per la versione elettrica della Opel Grandland una batteria in due tagli di capacità: 73 kWh e 98 kWh. A seconda della batteria l'autonomia omologata WLTP varierà quindi dai 504 km ai 700 km dichiarati.

Quella con batteria da 73 kWh avrà trazione anteriore e un singolo motore da 213 CV e autonomia WLTP compresa tra 504 e 524 km, mentre la 98 kWh sempre a trazione anteriore con batteria da 98 kWh e singolo motore da 231 CV arriva a 700 km.

In futuro potrebbe arrivare anche una Grandland elettrica 4x4 "Dual Motor" con due motori da 326 CV totali che avrà batteria da 73 kWh e autonomia di 525 km.

A questi si aggiungono poi la Grandland mild hybrid col motore 1.2 benzina da 136 CV e la plug-in hybrid con 85 km di autonomia elettrica.

Opel Grandland (2024) smart smart #5

La smart #5 utilizza la piattaforma SEA a 800 volt e una batteria da 100 kWh che garantisce un'autonomia di 740 km nel ciclo di omologazione cinese CLTC. Altro non è dato sapere in maniera ufficiale.

L'autonomia WLTP e le motorizzazioni per l'Europa della nuova smart non sono ancora state annunciate, ma per avere un'idea si può guardare alle versioni per la Cina, Paese dove sarà prodotta e viene già venduta.

I Cinesi la possono acquistare con motore singolo e trazione posteriore da 340 CV e 363 CV, oppure con doppio motore e trazione integrale da 587 CV (224+363 CV) e 645 CV (224+421 CV).

Modello Mild hybrid (stima) Plug-in hybrid (stima) Elettrico (stima) Opel Grandland 1.2 136 CV 1.6 195 CV 213 CV

231 CV

326 CV smart #5 - - 340 CV

363 CV

587 CV

645 CV

Prezzi

Al momento nessuno dei due nuovi SUV ha un prezzo ufficiale di partenza. I listini della Opel Grandland saranno pubblicati, con l'apertura degli ordini, a ottobre 2024 e le consegne sono previste per la fine dell'anno. Il prezzo della nuova elettrica dovrebbe in ogni caso essere superiore ai 48.850 dell'attuale Grandland ibrida plug-in.

Ancora meno notizie sono disponibili sui listini e la data di commercializzazione della smart #5 che sappiamo sarà lanciata nel 2025. È comunque facile immaginare come il prezzo base possa superare anche i 51.118 euro della più compatta e sportiva smart #3 Brabus.