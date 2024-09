Il 21 e 22 settembre a Roma torna il motorismo storico. Per due giorni la Fiera di Roma ospita "Motori Capitale", un'expo alla prima edizione che permette ai visitatori di avvicinarsi a centinaia di mezzi del passato e che vede la partecipazione di numerosi Club Federati.

Ogni associazione ha un proprio stand espositivo e presso l'ASI Village si celebrano i 70 anni dell’Alfa Romeo Giulietta Sprint, si possono vedere speciali veicoli a due ruote del pronto intervento e anche la mostra “ModenArt – Gli scultori della velocità”.

Motori Capitale Roma: cosa vedere

L'Alfa Romeo Giulietta Sprint è una delle protagoniste assolute di Motori Capitale Roma e, per formare un tricolore, ne sono stati scelti tre esemplari: uno verde, uno bianco e uno rosso. Chi vuole saperne di più sulla sua storia può partecipare al talk in programma sabato 21 settembre alle ore 16.00; tra i partecipanti ci sono Lorenzo Ardizio (Curatore del Museo e del Centro di Documentazione Alfa Romeo di Arese), Roberto Valentini (Direttore Responsabile del magazine La Manovella) e Giovanni Groppi (Commissione Cultura dell’ASI).

La Commissione Lampeggiatori Blu Storici dell’ASI ha invece allestito la mostra delle due ruote che da oltre un secolo sono protagoniste nelle operazioni di pronto intervento. Si va dalle biciclette di fine ‘800 provenienti dal Museo Storico dei Vigili del Fuoco di Mantova alla Gilera Sidecar del 1936 (anch’essa dei Vigili del Fuoco), passando per mezzi come la Moto Guzzi Airone 250 del 1950 utilizzata dalla Croce Rossa di Acqui Terme o la Moto Guzzi Falcone 500 GTV del 1959 in versione ambulanza (Misericordia di Livorno).

La mostra di ModenArt comprende invece sette opere in alluminio, ferro e legno realizzate dagli stessi maestri carrozzieri modenesi che negli anni ’50 e ’60 costruirono nella celebre Carrozzeria Scaglietti le più iconiche e vincenti auto sportive (Ferrari su tutte).

La mostra di ModenArt

Sul palco dello stand ASI sono previsti incontri e conferenze, come da programma seguente.

Motori Capitale Roma: il programma

Sabato 21 settembre 2024

Quando Cosa Dove Sabato ore 10 Inaugurazione Sabato ore 10.30 Concorso YoungClassic Area Esterna Sabato ore 11 35esimo Anniversario Mazda Mx5 Pad 6 Sabato ore 11 Primo rapporto sul motorismo storico italiano Stand ACI Sabato ore 11:30 Ferrari talk Palco Centrale Sabato ore 12 Spettacolo Passione Rossa Area Esterna Sabato ore 12 Tavola rotonda sul restauro delle auto storiche Stand ACI Sabato ore 14 Presentazione della mostra di ModenArt Villaggio ASI Sabato ore 15 Pit stop Passione Rossa Area Esterna Sabato ore 15:30 Premiazione Concorso YoungClassic Stand ACI Sabato ore 16 Talk: 70 anni dell'Alfa Romeo Giulietta Villaggio ASI Sabato ore 16:30 Fondo Azimut: investire nelle auto da collezione Palco centrale Sabato ore 17:30 Presentazione libro: La Camilla Baglioni's Car Palco centrale Sabato ore 18:30 Consegna Riconoscimenti Scuderia Romana La Tartaruga Palco centrale

Domenica 22 settembre 2024

Quando Cosa Dove Domenica ore 9:15 Inaugurazione raduno nazionale cinemalfa Area Esterna Domenica ore 10 Concorso d'eleganza Motori a Quattro Zampe Area Esterna Domenica ore 10 Presentazione libro orologi ferroviari Palco Centrale Domenica ore 11 35esimo Anniversario Mazda Mx5 Pad. 6 Domenica ore 11 Record, l'uomo più veloce al mondo su una nave Area Esterna Domenica ore 11 I veicoli di pronto intervento Villaggio ASI Domenica ore 12 Villaggio Passione Rossa Area Esterna Domenica ore 12:30 Presentazione libro Alfa Romeo e Cronaca nera Palco centrale Domenica ore 14 Premiazione Concorso d'eleganza Motori a Quattro Zampe Palco centrale Domenica ore 15 Pit Stop Passione Rossa Area Esterna Domenica ore 15 La Collezione Bulgari Villaggio ASI Domenica ore 15:30 Premiazione Concorso YoungClassic Area Esterna Domenica ore 15:30 Presentazione libro Il vecchietto con la 600 Palco centrale Domenica ore 16:30 Il mito di Capo Nord Balilla, Ferrari e Vespa Palco centrale

Motori Capitale Roma: come arrivare

Motori Capitale apre al pubblico (Ingresso Nord di via Portuense 1645) dalle 9.00 alle 19.00 di sabato 21 settembre e dalle 9.00 alle 18.00 di domenica 22 settembre.

Per arrivare alla Fiera di Roma ci sono varie modalità:

Aereo : dall’Aeroporto di Roma-Fiumicino i collegamenti sono garantiti con Fiera Roma dal treno FL 1 fermata Fiera di Roma (Tariffa 8 euro), dal taxi e dagli autobus Cotral;

: dall’Aeroporto di Roma-Fiumicino i collegamenti sono garantiti con Fiera Roma dal treno FL 1 fermata Fiera di Roma (Tariffa 8 euro), dal taxi e dagli autobus Cotral; Treno : Dalle Stazioni Tuscolana, Tiburtina, Ostiense collegate alle linee A e B della Metropolitana prendere il Treno FL 1 direzione Fiumicino e scendere alla Fermata dedicata a “Fiera Roma”. Tariffa 1,50 euro;

: Dalle Stazioni Tuscolana, Tiburtina, Ostiense collegate alle linee A e B della Metropolitana prendere il Treno FL 1 direzione Fiumicino e scendere alla Fermata dedicata a “Fiera Roma”. Tariffa 1,50 euro; Autobus : Linea Atac (linee 808, 089, 701 e 701L per Fiera Roma) e Linea Cotral (fermate F11043, F11044, 4596). Realizzato in collaborazione con SIT Bus Shuttle, questo servizio pubblico di linea collega per la prima volta il centro della Capitale e l’Aeroporto di Roma-Fiumicino al polo fieristico;

: Linea Atac (linee 808, 089, 701 e 701L per Fiera Roma) e Linea Cotral (fermate F11043, F11044, 4596). Realizzato in collaborazione con SIT Bus Shuttle, questo servizio pubblico di linea collega per la prima volta il centro della Capitale e l’Aeroporto di Roma-Fiumicino al polo fieristico; Auto: Dal GRA (Grande Raccordo Anulare) uscita 30 in direzione Fiumicino e poi seguire le indicazioni segnaletiche per Fiera Roma. 7000 posti auto.

Motori Capitale Roma: prezzi e biglietti

La biglietteria presso la Fiera di Roma è aperta sabato 21 settembre dalle ore 9 alle ore 19, mentre domenica chiude alle 18; online i biglietti si possono comprare sul sito fieraroma1.vivaticket.it.