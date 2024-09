È passato più di un decennio dall'inizio della produzione della McLaren P1 e potrebbe essere arrivato il momento di un nuovo modello. A preannunciarcelo è stata la stessa McLaren, che nelle ultime ore ha pubblicato un video sulle sue auto "1", la F1 e la P1, con vari dipendenti che descrivono cosa le rende così speciali.

Alla fine, sullo schermo appaiono una data e un'ora: 6 ottobre, ore 13:00 ora legale britannica (dunque le nostre 14:00), ovvero l'appuntamento da segnare a calendario. Cosa vedremo è ancora ignoto, ma nel frattempo ecco tutto quello che sappiamo.

Un'anteprima annunciata

Con nome in codice P18, la nuova hypercar - si dice già presentata in anteprima ai concessionari - dovrebbe avere un nuovo motore ibrido V8, che McLaren aveva già confermato essere in fase di sviluppo l'anno scorso, progettato in sostituzione dell'attuale V8 biturbo che l'azienda utilizza dal debutto della MP4-12C nel 2011.

McLaren P1

A tal proposito, ripercorrendo brevemente la storia della P1, l'hypercar ibrida britannica è stata presentata nel 2012 e, insieme alla Porsche 918 Spyder e alla Ferrari LaFerrari, ha costituito la "Santa Trinità" delle super sportive ibride.

Il suo motore elettrificato V8 biturbo erogava 916 CV e 900 Nm di coppia e l'auto era dotata di un ingegnoso sistema di sospensioni a reticolo idraulico e un'aerodinamica attiva, che garantiva prestazioni come poche altre. Ancora oggi, è una delle auto più veloci al mondo.

Da allora McLaren ha realizzato altre hypercar, la Senna, la Speedtail e la Elva, ma nessuna è stata così importante come la P1, o la F1 prima di lei.

Il video pubblicato da McLaren su YouTube