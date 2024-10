L'Area B di Milano dal 1° ottobre 2024 si prepara a cambiare le regole per gli accessi, riguardando auto, mezzi commerciali e autobus. Una nuova stretta per la ZTL meneghina, la più grande d'Italia, che copre buona parte del capoluogo lombardo.

Attiva dalle 7.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì, non prevede pagamento (a differenza dell'Area C), sanzionando i veicoli esclusi che dovessero accedere. Ecco cosa cambierà da domani.

Quanti chilometri si possono fare

Attualmente la circolazione in Area B è vietata alle seguenti tipologie di auto:

Euro 0, 1, 2 benzina

Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel senza FAP

Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4

Euro 4 diesel con FAP di serie e campo V.5 > 0,0045 g/km o senza valore

Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km

Euro 3 diesel con FAP di serie e campo V.5 > 0,025 g/km o senza valore

a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2, 3

a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2, 3 Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market installato dopo 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4D al 1° ottobre 2019

Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4

Euro 4 diesel con FAP after-market installato dopo 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4

Euro 5 diesel

Ogni veicolo ha comunque un limite massimo di chilometri percorribili in un anno, solo ed esclusivamente se ha installato Move-In, sistema da installare sulle auto che normalmente non potrebbero circolare in Area B e altre zone di Lombardia e Piemonte. Dal 1° ottobre 2024 cambieranno le percorrenze annue concesse all'interno di Area B, secondo la seguente tabella.

Categoria veicoli Alimentazione e classe ambientale Cat. M1-M2 Cat. N1-N2 Cat. M3-N3 Benzina Euro 0 200 200 200 Gasolio Euro 0 200 200 200 Benzina Euro 1 300 300 300 Gasolio Euro 1 300 300 300 Gasolio Euro 2 600 600 600 Benzina Euro 2 300 300 300 Gasolio Euro 3 1.500 1.500 1.500 Gasolio Euro 4 1.800 2.000 2.000 Gasolio Euro 5 1.800 2.000 2.000

I camion

Dopo mesi di polemiche e dietrofront a Milano Tutti i camion, autobus e furgoni (categorie M3, N3) dovranno installare sistemi di segnalazione acustica, visiva o tattile che allertino il conducente della presenza di pedoni e ciclisti nella parte anteriore del veicolo e sul lato del marciapiede. Chi avesse già provveduto all'installazione o all'ordine dovranno comunicarlo entro il 1° ottobre 2024.

Furgoni e autobus di categoria N2 e M2 sprovvisti del sistema potranno chiedere la deroga per accedere e circolare in Area B entro e non oltre il 31 dicembre 2025.