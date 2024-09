L'Area C di Milano continua a chiudere gli accessi a sempre più auto, preparandosi a non permettere più l'accesso alle auto benzina euro 3 a partire dal 1° ottobre 2024, come previsto dal calendario dei divieti.

Tra meno di una settimana dunque le euro 3 si uniranno alle euro 0, 1 e 2, per le quali l'accesso all'Area C è interdetto da tempo. Ci sarà una deroga unicamente per chi risiede all'interno della ZTL: per loro infatti il divieto di ingresso a bordo di un'auto euro 3 benzina scatterà il 1° ottobre del 2025.

Area C Milano, il calendario dei divieti

Come detto quello per le auto euro 3 benzina è solo l'ultimo dei divieti in ordine di tempo per quanto riguarda gli accessi all'Area C di Milano. Attualmente i cancelli virtuali sono chiusi per:

Euro 0, 1, 2 benzina

Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel senza FAP

Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4

Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato dopo il 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4

Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione

Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km

Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe di adeguamento (riportata sulla carta di circolazione) per la massa di particolato pari almeno ad Euro 4

Euro 5 diesel

Doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2, 3, 4

Nel corso dei prossimi anni non potranno accedere:

Dal 1° ottobre 2027 Euro 4 benzina

Dal 1° ottobre 2028 Euro 6 diesel A-B-C

Dal 1° ottobre 2029 Euro 6 diesel D_TEMP Euro 6 diesel D

Dal 1° ottobre 2030 Euro 5 benzina



Area C, i pagamenti

L’accesso all'Area C è gratuito per alcune tipologie di veicoli: auto elettriche, auto ibride (con emissioni inferiori a 100 g/km), scooter, moto, tricicli e quadricicli elettrici, assieme a veicoli che trasportano disabili (minuti di contrassegno) o persone dirette al pronto soccorso.

Per tutte le altre auto è obbligatorio pagare il ticket giornaliero di 7,5 euro, 3 euro per i residenti oltre il 51° ingresso.

Attualmente le telecamere dell'Area C sono accese dalle 7.30 alle 19.30, dal lunedì al venerdì. Il weekend quindi si può entrare liberamente in Area C, una regola che nel 2025 potrebbe non valere più. Il sindaco di Milano Beppe Sala ha infatti anticipato che nel prossimo anno l'ingresso in Area C sarà a pagamento anche sabato e domenica.