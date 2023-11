Anche Roma ha la sua ztl (zona a traffico limitato): si chiama Fascia Verde ed è stata definita nel 1999, per poi essere introdotta in pianta stabile nel 2015. Come succede per l'Area B di Milano ogni anno le regole alla circolazione vengono riviste, lasciando fuori i veicoli più inquinanti.

Non è previsto un ticket di ingresso: i veicoli esclusi infatti dal lunedì al sabato (esclusi giorni festivi) non possono circolare per nessun motivo, tranne che per chi riesce a ottenere delle deroghe. Vediamo di seguito tutto quello che c'è da sapere sulla Fascia Verde di Roma.

Fascia Verde Roma: cos'è

La Fascia Verde di Roma è come detto la zona a traffico limitato della Capitale. Si tratta di una superficie all'interno del Grande Raccordo Anulare (la tangenziale di Roma) che include centro storico e anello ferroviario, mentre non ne fanno parte quattro zone periferiche, denominate Zona A, B, C e D. È attiva 24 ore su 24 dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi.

Per controllare l'accesso alla Fascia Verde di Roma sono in via di installazione delle telecamere nelle varie vie di accesso (denominati varchi elettronici). Per capire quali sono le vie interne alla Fascia Verde potete guardare la mappa che trovate in fondo all'articolo.

Fascia Verde Roma, chi può entrare

Per circolare all'interno della Fascia Verde di Roma bisogna essere a bordo di uno dei seguenti veicoli:

veicoli Euro 6 benzina e diesel

veicoli Euro 5 benzina

veicoli ibridi

veicoli elettrici

Fascia Verde Roma, chi non può entrare

La lista di chi non può entrare nella Fascia Verde di Roma viene aggiornata praticamente ogni anno. Attualmente prevede che i confini siano chiusi ai seguenti veicoli:

Autoveicoli (inclusi residenti): benzina e diesel Euro 2 e precedenti diesel Euro 3

Ciclomotori, microcar e motoveicoli (inclusi residenti) benzina e diesel Euro 1 e precedenti



Come detto sono previste anche deroghe alla circolazione all'interno della Fascia Verde di Roma per le seguenti tipologie di veicoli:

veicoli con contrassegno per persone con disabilità

veicoli servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale e soccorso stradale;

veicoli per trasporto collettivo pubblico di linea

veicoli adibiti alla gestione dei rifiuti urbani

veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.

veicoli d'epoca e ciclomotori ultratrentennali (con certificato di rilevanza storica) ma solo dalle ore 20 del venerdì alle 24 del sabato, solo se già iscritti ai registri alla data del 31 ottobre 2023.

autoveicoli bi-fuel benzina/GPL o benzina/metano, circolanti alimentati unicamente da GPL o metano

Fascia Verde Roma, il calendario dei divieti

Inizialmente dal 1° novembre 2023 la Fascia Verde di Roma avrebbe dovuto lasciare fuori anche le auto Euro 4 diesel ma, con una delibera dell'ultimo minuto, la giunta comunale ha rimandato il divieto di un anno.

Dal 1° novembre 2024 non potranno quindi entrare in Fascia Verde:

autoveicoli diesel fino a Euro 4;

autoveicoli diesel Euro 5 dalle 7.30 alle 20.30;

veicoli commerciali fino a diesel Euro 5 N1, N2, N3 dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30;

ciclomotori e motoveicoli diesel Euro 3

Fascia Verde Roma, le multe

Chi dovesse entrare nella Fascia Verde di Roma a bordo di un veicolo escluso dalla circolazione viene multato con una sanzione pecuniaria compresa tra 163 euro e 658 euro. In caso di recidiva nel biennio è prevista la sospensione della patente da un minimo di 15 a un massimo di 30 giorni.

Fascia Verde Roma, le ztl

All'interno della Fascia Verde di Roma sono presenti altre zone a traffico limitato con regole ancora più stringenti e orari differenti, dove la circolazione è di fatto permessa unicamente alla auto 100% elettriche (previa registrazione sul portale apposito) o ai veicoli che rientrano in alcune categorie speciali.

Di seguito l'elenco delle ztl di Roma con gli orari

Centro storico : 6.30-18.00 da lunedì a venerdì (esclusi i festivi) 14.00-18.00 il sabato (esclusi i festivi)

: Tridente : 6.30-19.00 da lunedì a venerdì (esclusi i festivi) 10.00-19.00 il sabato (esclusi i festivi)

: Trastevere : dalle 6.30 alle 10.00 dal lunedì al sabato (esclusi i festivi) dalle 21.30 alle 3.00, venerdì e sabato (anche se festivi) da maggio a ottobre è attiva anche il mercoledì e il giovedì (anche festivi) con gli stessi orari nel mese di agosto la ZTL notturna non è attiva

: San Lorenzo : dalle 21.30 alle 3.00, venerdì e sabato (anche festivi) da maggio ad ottobre è attiva anche il mercoledì e il giovedì (anche festivi) con gli stessi orari nel mese di agosto la ZTL non è attiva

: Testaccio :

dalle 23.00 alle 3.00, venerdì e sabato (esclusi i festivi) nel mese di agosto la ZTL non è attiva

:

Per tutte le informazioni, i permessi e altro potete collegarvi alla pagina ufficiale sul sito di Roma Mobilità

Fascia Verde Roma, la mappa aggiornata (settembre 2023)

Fascia Verde Roma: i varchi

Di seguito l'elenco delle vie nelle quali sono (o verranno) installati i varchi elettronici per la Fascia Verde di Roma: