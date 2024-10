Nel 2013, la Mitsubishi Outlander è stata tra le prime auto sul nostro mercato a essere proposta con una motorizzazione ibrida plug-in.

Negli anni, questo segmento si è popolato sempre di più e sono ormai tantissimi i modelli equipaggiati con questo tipo di soluzione. Come resta al passo Mitsubishi, quindi? Rinnovando in modo massiccio il suo SUV di segmento D e dotandolo di un sistema migliorato, capace di esprimere oltre 300 CV, con un'autonomia in elettrico superiore agli 80 km.

Entrerà in produzione a fine 2024, mentre i prezzi per il mercato italiano devono ancora essere annunciati.

Mitsubishi Outlander 2025, gli esterni

La nuova Outlander PHEV conserva un design deciso, col frontale dominato dal Dynamic Shield, ossia la grande calandra sporgente che ha caratterizzato anche il modello uscente. I fari LED a boomerang, inoltre, contribuiscono a dare ulteriore dinamicità alla zona anteriore.

Mitsubishi Mitsubishi Outlander PHEV (2025)

Di fianco, si notano il montante D Jet Tail Fin e i cerchi in lega con misure comprese tra 18" e 20". Infine, il posteriore riprende il look spigoloso del "muso", con una forma robusta di paraurti e portellone e i gruppi ottici LED a forma di T.

12 le verniciature disponibili sulla Outlander, tra cui il Grigio Moonstone, una tonalità tridimensionale e luminosa, che dona un effetto diamantato alla Mitsubishi.

Mitsubishi Outlander 2025, le dimensioni

Lunghezza Altezza Larghezza Passo 4.719 mm 1.750 mm 1.862 mm 2.704 mm

Mitsubishi Outlander 2025, gli interni

D'impatto gli interni, soprattutto nel modello delle foto caratterizzato dai rivestimenti in pelle marrone, con motivo a diamante nei sedili (riscaldati, ventilati e con funzioni di massaggio) e nei pannelli delle portiere. L'impostazione della plancia è semplice e razionale, con le bocchette dell'aria condizionata sottili allineate su un unico profilo e impreziosite da una finitura in alluminio spazzolato.

Ben rifinita anche la parte del tunnel centrale, col comando del cambio automatico originale nelle forme e il rotore (dal look solido) per comandare le varie modalità di guida.

Mitsubishi Mitsubishi Outlander PHEV, gli interni

Completa la dotazione digitale, che include il quadro strumenti da 12,3" completamente personalizzabile, con due modalità di visualizzazione (classica e avanzata) per fornire informazioni su audio e navigazione, oltre che sul flusso di energia tra i vari motori.

Al centro, trova spazio il display Smartphone-link da 12,3" con una risoluzione in alta definizione (1280x720) e un'interfaccia grafica migliorata. Oltre alla compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay wireless e alla presenza dell'assistente vocale, l'infotainment vanta il sistema Dynamic Sound, dotato fino a 12 altoparlanti (a seconda dell'allestimento) e sviluppato in collaborazione con Yamaha.

l sistema può adattarsi alle condizioni con compensazione del volume in base alla velocità del veicolo (Premium e Ultimate), alla pioggia e all'aria condizionata (Ultimate), garantendo che la nitidezza del suono non venga mai compromessa.

Un altro dettaglio interessante è lo specchietto retrovisore digitale, che replica le immagini di una telecamera, utile soprattutto quando la visuale è ostruita da passeggeri o bagagli.

Parlando di capacità di carico, si può arrivare fino a 1.422 litri abbattendo i sedili in modalità 40:20:40.

Mitsubishi Outlander 2025, il powertrain

La nuova Outlander è disponibile unicamente come ibrida plug-in, con un powertrain completamente rivisitato rispetto alla precedente generazione.

Il sistema combina un motore 2.4 a quattro cilindri da 136 CV e 203 Nm, due motori elettrici e un pacco batterie agli ioni di litio più grande, collegato a una trasmissione shift-by-wire, aumentando l'output rispetto al modello precedente di circa il 40%.

La batteria ha una capacità lorda di 22,7 kWh, ha un nuovo sistema di raffreddamento e permette un'autonomia solo elettrica di 86 km nel ciclo WLTP, grazie anche alla presenza della pompa di calore, che riduce il consumo di energia anche quando il climatizzatore è in funzione.

Mitsubishi Mitsubishi Outlander PHEV, il 2.4 4 cilindri

Il motore elettrico montato anteriormente produce 116 CV e 255 Nm, mentre l'unità posteriore sviluppa 136 CV e 195 Nm. In totale, la Mitsubishi eroga 302 CV, scatta da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e ha un'autonomia totale di 844 km.

La trazione integrale è gestita dal sistema intelligente S-AWC (Super All Wheel Control), che massimizza la trazione in ogni situazione attraverso sette modalità di guida selezionabili (Normal, Eco, Power, Tarmac, Gravel, Snow e Mud) per adattarsi alle condizioni e alle esigenze del conducente.

Mitsubishi ha rivisto anche telaio, sospensioni e configurazione dello sterzo, con l'obiettivo di migliorare il comfort di marcia e l'agilità complessiva.

Mitsubishi Mitsubishi Outlander PHEV (2025)

A livello di assistenti alla guida, nella dotazione di serie sono presenti - tra gli altri -, l'avviso dell'angolo cieco, la frenata d'emergenza, il cruise control adattivo, il mantenimento di corsia e il sistema di monitoraggio dell'attenzione del conducente, che analizza il comportamento alla guida attraverso l'analisi dello sterzo per valutare continuamente il livello di attenzione del conducente, attivando avvisi visivi e sonori se necessario.