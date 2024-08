Nel futuro di Mitsubishi pare esserci spazio per il ritorno di uno dei SUV nipponici più popolari. Si parla della Pajero, uscita di produzione nel 2021 e venduta in oltre 3,3 milioni di esemplari in tutto il mondo nell'arco di 40 anni.

I lavori sull'erede del fuoristrada giapponese sono iniziati, con l'amministratore delegato di Mitsubishi Australia, Shaun Westcott, che ha ammesso che la Casa ha cominciato a progetto un "SUV di grandi dimensioni".

Le prime informazioni

Ancora non sappiamo se questo modello si chiamerà effettivamente Pajero, ma è chiaro che questo nome potrebbe essere una delle primissime scelte. Il dirigente australiano non è voluto entrare nei dettagli del design, della motorizzazione o della struttura della carrozzeria (se sarà con telaio a longheroni o meno), ma ha detto che la vettura in questione è "un nome di grande valore e un prodotto eccezionale".

Il programma di lancio di Mitsubishi prevede diversi nuovi SUV

Per quanto riguarda lo stile, alcuni media giapponesi credono che Mitsubishi potrebbe puntare su linee futuristiche, come il concept GC PHEV presentato nel 2013. D'altro canto, c'è chi sostiene che la Casa punterà maggiormente su uno stile retrò, un po' come visto con la nuova Toyota Land Cruiser Prado.

Le basi meccaniche

Parlando della meccanica, in Giappone si pensa che la nuova generazione della Pajero adotterà la piattaforma della nuova Outlander. Si tratterà di un'evoluzione dell'attuale architettura CMF-C/D, condivisa dall'alleanza con Renault e Nissan.

Mitsubishi GC-PHEV Concept

Ricordiamo che questa architettura supporta la presenza di motori ibridi plug-in, con la nuova Mitsubishi che potrebbe avere un 2.4 turbo a benzina e due propulsori elettrici per un totale di circa 390 CV.

L'anteprima ufficiale avverrà alla fine del 2026, mentre l'arrivo nelle concessionarie (probabilmente asiatiche, in una prima fase) è previsto per il 2027.