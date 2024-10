Ricordate la Caterham Project V? Ha debuttato l'anno scorso al Goodwood Festival of Speed, come concept car costruita da Italdesign con un peso a vuoto impressionante: appena 1.190 kg. E no, non si trattava solo di un esercizio di stile, perché il marchio britannico in quella stessa sede aveva annunciato che il lancio dell'auto di serie sarebbe avvenuto negli anni successivi.

A distanza di più di 12 mesi, la Casa è tornata a parlare di questo speciale progetto che, una volta sulla strada, si troverà a competere con la prossima Porsche Cayman elettrica, spiegando che sarà alimentata da motori elettrici sviluppati da Yamaha. Ecco i dettagli.

Dalla progettazione alla strada

La notizia riguardo l'utilizzo di motori Yamaha sulla prossima sportiva Caterham è stata divulgata dalla stessa azienda britannica, che ha spiegato che negli ultimi mesi il progetto è passato da una prima fase di concept a una vera e propria fase prototipale, con la produzione in serie che invece dovrebbe iniziare nel 2026.

Per ricordare brevemente la showcar di Goodwood, dichiarava un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di quattro secondi, una velocità massima di circa 230 km/h ed era alimentata da una batteria agli ioni di litio da 55 kWh, un valore sufficiente per garantirle - almeno sulla carta - circa 400 km di autonomia secondo il ciclo WLTP. La potenza di ricarica in corrente continua, infine, era di 150 kW.

Caterham Project V

Dalle moto, ai motori marini, alla strada

Ma cosa c'entra Yamaha in un progetto simile? Anche se l'azienda giapponese non ha mai costruito una propria auto, ci è andata vicina diverse volte, sia negli anni '90 che nei primi anni 2000.

Forse l'impegno più noto nel mondo dell'auto dell'azienda, tuttavia, è stato però il coinvolgimento nella produzione dell'iconica Lexus LFA e del suo maestoso V10 aspirato, insieme ovviamente ai V8 realizzati alla fine degli anni '90 per Volvo o ai motori a quattro cilindri per la Toyota Celica, l'MR2 e la prima Lotus Elise.

Per saperne di più riguardo questo progetto bisognerà attendere ancora un bel po'.