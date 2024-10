Se come nonno avete la fortuna di avere un tal Ettore Maserati, fondatore nel 1914 dell'omonima azienda modenese, avete un solo modo per celebrarne la memoria: commissionare una delle ultime creazioni del brand, personalizzata in ogni minimo dettaglio.

Ed è proprio quello che hanno fatto i nipoti dell'imprenditore emiliano, che nel mese di settembre hanno preso in consegna una nuova Maserati MC20 elaborata dal reparto "su misura" Fuoriserie dell'azienda. Nel giorno della Festa dei nonni, il 2 ottobre, la Casa di Viale Ciro Menotti ha divulgato la notizia e le foto della supercar one off creata per l'occasione. Ecco dunque i dettagli e come è fatta.

Una MC20 su misura

L'auto che vedete nelle foto si chiama Maserati MC20 per Maserati ed è una creazione realizzata dal reparto Fuoriserie della Casa. Il motore è il sempre iconico V6 Nettuno da 630 CV, inserito in una carrozzeria caratterizzata da diversi dettagli unici negli esterni e negli interni, quest'ultimi rifiniti con materiali pregiati.

I designer dell'azienda, in particolare, hanno scelto la livrea Blu Infinito per la carrozzeria, uno dei colori più caratteristici e storici dell'intera produzione della Casa, arricchito in questo caso da una doppia striscia in Bianco Pastello e da diverse finiture in stile "racing", come per esempio il pacchetto in fibra di carbonio e i loghi personalizzati "Maserati per Maserati" e "Maserati Fuoriserie".

Infine, sotto ai cerchi in lega da 20 pollici verniciati in nero lucido, i tecnici del Tridente hanno installato un impianto frenante con pinze verniciate in Rosso.

Per quanto riguarda gli interni della speciale MC20 i designer hanno scelto come materiale principale l'Alcantara, abbinato a dettagli i fibra di carbonio anche sul volante e a sedili sportivi.

Una famiglia un nome storico

Come detto, l'auto è stata commissionata da Alberto ed Ettore Maserati, nipoti di Ettore Maserati, fondatore nel 1914 dell'omonima Casa oggi parte del Gruppo Stellantis.

In base a quanto specificato dall'azienda, il desiderio dei nipoti dell'imprenditore era quello di lasciare ai loro figli, a loro volta, un ricordo tangibile del nonno e del marchio creato, che ora è un simbolo di lusso e sportività in tutto il mondo.

Alla cerimonia di consegna era presente gran parte della famiglia, Luca Delfino, direttore commerciale globale Maserati, Andrea Bertolini, capo collaudatore Maserati, ed Ermanno Cozza, una figura storica per la Casa che ha lavorato per l'azienda per 60 anni.